SEBASTIAN BACH о том, как собирался покинуть SKID ROW из-за сделки с BON JOVI



Sebastian Bach заявил, что угрожал уйти из SKID ROW после того, как он и его коллеги по группе передали свои издательские права Jon'у Bon Jovi, когда SKID ROW только начинали свою карьеру.



Несмотря на то, что дебютный альбом 1989 года SKID ROW с участием Bach'a стал пятикратно платиновым и принёс несколько хитов, включая "18 And Life", "I Remember You" и "Youth Gone Wild", его успех был омрачён тем, что в обмен на помощь Jon'a Bon Jovi SKID ROW пришлось заключить издательское соглашение с недавно созданной фронтменом BON JOVI компанией Underground Music Company, в котором они отказались от своих прав на издательские гонорары. Все деньги выплачивались Jon'y и Richie Sambora'e. После публичного спора Sambora вернул свою часть денег SKID ROW.



Bach вспомнил о разногласиях с Bon Jovi в одном из недавних эпизодов подкаста "Wild Ride! With Steve-O":



«Вот настоящая правда. Это правда, что мы подписали контракт на издание с Джоном, и для заключения соглашения он должен был взять нас в свой тур. А мы были просто кучкой ничтожеств. Так что мы решили: "Давайте поедем в тур по аренам". А ведь такое случается не каждый день.



По этому поводу я могу лишь сказать, что в то время было очень много групп. Огромное количество. И тех, кто добился успеха, было очень мало. Добиться успеха было сродни появлению единорога. Вот так мы и поступили. Я собирался уйти из этой чёртовой группы. Когда я понял, что мы подписали, я сказал: "Я больше не буду этим заниматься. Я не буду этого делать. Я больше не собираюсь этого делать". У нас была большая встреча с адвокатом, который сейчас является правой рукой Jay-Z, а тогда он был нашим адвокатом. И я сказал: "Я ухожу, если мы не переделаем контракт с Bon Jovi и я не получу 25 процентов от доходов группы". А в группе было пять парней, так что это было довольно дерзко. Но они сказали: "Хорошо". И мы всё переделали. Мы вышли из этого положения. А потом наша следующая пластинка оказалась на первом месте».







