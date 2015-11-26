Фраза, имя группы
Группы в стиле
Acoustic
Adult Oriented
Alternative
Ambient
Angry
Art
Atmospheric
Avantgarde
Battle
Black
Blues
Brutal
Christian
Classic
Country
Cyber
Dark
Death
Doom
Drone
Electro
Epic
Ethereal
Ethno
Extreme
Fantasy
Folk
Funk
Fusion
Future
Glam
Gore
Gothic
Grind
Grunge
Hard
Heavy
Horror
Indie
Industrial
Instrumental
J
Jazz
Math
Medieval
Melodic
Metal
Modern
Neo
Neoclassic
New
Noise
Nu
Pagan
Pop
Post
Power
Progressive
Psychedelic
Punk
Rap
Ritual
Rock
Ska
Sludge
Space
Speed
Stoner
Symphonic
Synth
Technical
Thrash
Trip
Viking
Acoustic
Ambient
Blues
Body Music
Classic
Core
Death'n'Roll
Electro
Ethno
Folk
Fusion
Gothic
Hard 'n' Heavy
Industrial
Instrumental
Jazz
Metal
Neoclassic
Noise
Pop
Punk
Rock
Visual Kei
Wave
Дата :
с
по
Гитарист GOJIRA: «Не ели бы животных — не было бы пандемии»
39
Новое видео KK'S PRIEST
26
Видео с текстом от HELLOWEEN
24
Басовые партии DAVID'a ELLEFSON'a не появятся на новом альбо...
24
Юбилейное издание METALLICA выйдет осенью
20
все новости группы
Skid Row
США
Glam Rock
Grunge Rock
Heavy Metal
http://www.skidrow.com
Myspace:
http://www.myspace.com/skidrow
Facebook:
https://www.facebook.com/OfficialSkidRow
28 июн 2021
:
Умер бывший вокалист SKID ROW
12 май 2021
:
У бывшего вокалиста SKID ROW печёночная недостаточность
23 апр 2021
:
SKID ROW на earMUSIC
25 мар 2021
:
Гитарист SKID ROW: «Сейчас как никогда люди осознали важность музыки»
24 мар 2021
:
SKID ROW нашли продюсера
9 мар 2021
:
Басист SKID ROW получил первую дозу
8 фев 2021
:
Басист SKID ROW: «Люблю носить маски и вот почему...»
1 фев 2021
:
Гитарист SKID ROW: «С детства с расстройствами»
20 окт 2020
:
Басист SKID ROW: «Да я никогда и не дружил с Sebastian'ом»
15 окт 2020
:
Басист SKID ROW: «Думаем насчёт стрима»
17 июл 2020
:
Басист SKID ROW о COVID-19: «Это по-настоящему страшно!»
13 июл 2020
:
SKID ROW все еще сочиняют
18 июн 2020
:
Басист SKID ROW основал мыловарню
25 май 2020
:
Видео с выступления SKID ROW в 1991 году
14 май 2020
:
Басист SKID ROW о мире после пандемии
4 май 2020
:
Басист SKID ROW о новом альбоме
30 мар 2020
:
Обучающее видео от гитариста SKID ROW
13 фев 2020
:
Бывший вокалист SKID ROW переносит выступления из-за аварии
11 дек 2019
:
Видео с выступления SKID ROW
23 май 2019
:
Басист SKID ROW доволен новым материалом
10 май 2019
:
Видео с выступления SKID ROW
9 май 2019
:
Новый альбом SKID ROW выйдет в этом году
5 мар 2019
:
Гитарист SKID ROW о том, почему домашнее видео не вышло на DVD
31 янв 2019
:
SKID ROW собираются в студию
29 янв 2019
:
Басист SKID ROW: «После выхода "Slave To The Grind" мы потеряли 45% женской аудитории»
18 янв 2019
:
Доступно переиздание дебютного альбома SKID ROW
27 дек 2018
:
Бывший вокалист SKID ROW выступил в Хьюстоне
4 сен 2018
:
Басист SKID ROW о постоянных вопросах о воссоединении с Bach'ом
7 июл 2018
:
Профессиональное видео с выступления SKID ROW
22 май 2018
:
Видео с выступления SKID ROW в Хельсинки
11 май 2018
:
Видео с выступления SKID ROW
2 мар 2018
:
Гитарист SKID ROW о реюнионе с Bach'ом: «Это как спросить о подружке, с которой встречался лет 20 назад»
5 фев 2018
:
SKID ROW хотят в студию
23 окт 2017
:
Вышел винил SKID ROW
6 июн 2017
:
Видео с выступления SKID ROW
29 май 2017
:
Видео с выступления SKID ROW
31 янв 2017
:
SKID ROW начнут запись в феврале
28 янв 2017
:
Гитарист SKID ROW о выборе вокалиста
15 янв 2017
:
SKID ROW нашли вокалиста
20 дек 2016
:
Обсуждение реюниона SKID ROW прекращено, заявил SEBASTIAN BACH
9 дек 2016
:
SKID ROW работают над новым материалом
22 ноя 2016
:
Видео с выступления SKID ROW
7 окт 2016
:
Туровый вокалист SKID ROW о будущем
5 авг 2016
:
Видео с выступления SKID ROW
30 май 2016
:
SEBASTIAN BACH о реюнионе SKID ROW: «Я за, если они захотят»
28 апр 2016
:
Бывший вокалист DRAGONFORCE выступил со SKID ROW
14 фев 2016
:
Бывший вокалист DRAGONFORCE выступил со SKID ROW
2 янв 2016
:
Бывший вокалист DRAGONFORCE может оказаться в SKID ROW
31 дек 2015
:
SKID ROW не воссоединяются с SEBASTIAN'ом BACH'ом
30 дек 2015
:
SKID ROW расстались с вокалистом
24 сен 2015
:
Видео с выступления SKID ROW
6 авг 2015
:
Видео с выступления SKID ROW
25 июл 2015
:
Видео с выступления SKID ROW
18 июн 2015
:
Видео с выступления SKID ROW
9 июн 2015
:
Видео с выступления SKID ROW
5 июн 2015
:
Видео с выступления SKID ROW
2 июн 2015
:
Участники SKID ROW посылают недовольных
1 июн 2015
:
Видео с выступления SKID ROW
29 май 2015
:
Видео с выступления SKID ROW
25 май 2015
:
Видео с выступления SKID ROW
30 апр 2015
:
TONY HARNELL: «Надеюсь, что в какой-то момент меня примут поклонники SKID ROW»
29 апр 2015
:
SEBASTIAN BACH: «За реюнион SKID ROW предлагали полмиллиона»
14 апр 2015
:
SKID ROW перезаписали '18 And Life'
14 апр 2015
:
Басист SKID ROW об увольнении вокалиста
8 апр 2015
:
JOHNNY SOLINGER был уволен из SKID ROW за несколько часов до объявления нового вокалиста
7 апр 2015
:
SKID ROW нашли вокалиста
7 апр 2015
:
Из SKID ROW ушел вокалист
7 дек 2014
:
SKID ROW готовят к выходу третий студийный миньон
2 дек 2014
:
Видео с выступления SKID ROW
28 окт 2014
:
Вокалист SKID ROW выпускает миньон
6 окт 2014
:
Вокалист SKID ROW: «Реюниона с SEBASTIAN'ом BACH'ом не будет»
3 сен 2014
:
В туровом автобусе со SKID ROW
9 авг 2014
:
Видео с текстом от SKID ROW
6 авг 2014
:
SKID ROW исполнили новый трек
6 авг 2014
:
Новый миньон SKID ROW доступен для прослушивания
25 июл 2014
:
Басист SKID ROW: «Группы должны поклонникам целовать задницы!»
8 июл 2014
:
Видео с выступления SKID ROW
20 июн 2014
:
Видео с выступления SKID ROW
14 июн 2014
:
Видео с выступления SKID ROW
13 июн 2014
:
Новая песня SKID ROW
12 июн 2014
:
Трейлер нового ЕР SKID ROW
17 май 2014
:
Видео с выступления SKID ROW
27 апр 2014
:
SKID ROW и UGLY KID JOE исполнили AC/DC
15 апр 2014
:
Новый ЕР SKID ROW выйдет в августе
10 янв 2014
:
SKID ROW начнут запись в феврале
3 дек 2013
:
SKID ROW планируют выпуск нового ЕР в 2014
26 ноя 2013
:
Видео с выступления SKID ROW
3 ноя 2013
:
Видео с выступления SKID ROW
26 окт 2013
:
Видео с выступления SKID ROW
23 окт 2013
:
Видео полного концерта SKID ROW
9 авг 2013
:
Видео с текстом от SKID ROW
16 июл 2013
:
Кавер-версии JUDAS PRIEST, EZO от SKID ROW
31 май 2013
:
Трейлер нового EP SKID ROW
14 май 2013
:
Европейский вариант нового ЕР SKID ROW выйдет с кавер-версиями
26 апр 2013
:
EPK от SKID ROW
18 апр 2013
:
Рэп-версия знаменитого хита SKID ROW
17 апр 2013
:
Новый миньон SKID ROW доступен для прослушивания
16 апр 2013
:
Видео с выступления SKID ROW
15 апр 2013
:
Европейский вариант нового миньона SKID ROW выйдет с бонусами
7 апр 2013
:
Видео с текстом от SKID ROW
1 апр 2013
:
SKID ROW исполнили новую песню
28 мар 2013
:
SKID ROW на UDR MUSIC
4 мар 2013
:
Семплы новых песен SKID ROW
22 фев 2013
:
SKID ROW на MEGAFORCE RECORDS
29 янв 2013
:
Мастеринг нового альбома SKID ROW пройдет на этой неделе
12 янв 2013
:
JOHNNY SOLINGER завершил запись вокала для SKID ROW
7 янв 2013
:
SKID ROW возобновили запись
10 ноя 2012
:
Название нового альбома SKID ROW
23 сен 2012
:
Видео с выступления SKID ROW
15 май 2012
:
Видео с выступления SKID ROW
30 апр 2012
:
Видео с выступления SKID ROW
21 фев 2012
:
Видео с записи нового альбома SKID ROW
27 янв 2012
:
Основатель SKID ROW хочет записать альбом с SEBASTIAN'ом BACH'ом
16 янв 2012
:
Один из основателей SKID ROW не понимает, как могла появиться американская группа с таким же названием
2 мар 2011
:
Басист SKID ROW о новом альбоме
13 май 2010
:
SKID ROW расстались с барабанщиком и нашли нового
27 сен 2006
:
Четыре трека с нового альбома SKID ROW в сети
23 авг 2006
:
Новый альбом SKID ROW выйдет в канун Дня всех святых
сегодня
Умер бывший вокалист
SKID ROW
Бывший вокалист SKID ROW Джонни Солинджер скончался в возрасте 55 лет. Чуть более месяца назад он сообщил о печеночной недостаточности.
</div>
</div>
</div>
</div>
+0
-0
(
2
)
jesus666
28 июн 2021, 02:20
Земля пухом!Вот чем опасен гепатит…
Hellg
28 июн 2021, 03:29
Очень жаль. Хороший был вокалист.
Комментарии могут добавлять только
зарегистрированные
пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через
социальные сети
(иконки вверху сайта).
просмотров: 394
1997-2021 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то
сообщите нам об этом
Новости
Новости СНГ
Видео
Концерты
Репортажи
Конкурсы
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
Графика
Кино
Литература
Ссылки
Форум
Блоги
Чат
[
]
Контакты
jesus666
Hellg
Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).