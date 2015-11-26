сегодня



Умер бывший вокалист SKID ROW



Бывший вокалист SKID ROW Джонни Солинджер скончался в возрасте 55 лет. Чуть более месяца назад он сообщил о печеночной недостаточности.





</div>





</div>





</div>





</div>





+0 -0



( 2 ) просмотров: 394

