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Skid Row

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28 июн 2021 : 		 Умер бывший вокалист SKID ROW

12 май 2021 : 		 У бывшего вокалиста SKID ROW печёночная недостаточность

23 апр 2021 : 		 SKID ROW на earMUSIC

25 мар 2021 : 		 Гитарист SKID ROW: «Сейчас как никогда люди осознали важность музыки»

24 мар 2021 : 		 SKID ROW нашли продюсера

9 мар 2021 : 		 Басист SKID ROW получил первую дозу

8 фев 2021 : 		 Басист SKID ROW: «Люблю носить маски и вот почему...»

1 фев 2021 : 		 Гитарист SKID ROW: «С детства с расстройствами»

20 окт 2020 : 		 Басист SKID ROW: «Да я никогда и не дружил с Sebastian'ом»

15 окт 2020 : 		 Басист SKID ROW: «Думаем насчёт стрима»

17 июл 2020 : 		 Басист SKID ROW о COVID-19: «Это по-настоящему страшно!»

13 июл 2020 : 		 SKID ROW все еще сочиняют

18 июн 2020 : 		 Басист SKID ROW основал мыловарню

25 май 2020 : 		 Видео с выступления SKID ROW в 1991 году

14 май 2020 : 		 Басист SKID ROW о мире после пандемии

4 май 2020 : 		 Басист SKID ROW о новом альбоме

30 мар 2020 : 		 Обучающее видео от гитариста SKID ROW

13 фев 2020 : 		 Бывший вокалист SKID ROW переносит выступления из-за аварии

11 дек 2019 : 		 Видео с выступления SKID ROW

23 май 2019 : 		 Басист SKID ROW доволен новым материалом

10 май 2019 : 		 Видео с выступления SKID ROW

9 май 2019 : 		 Новый альбом SKID ROW выйдет в этом году

5 мар 2019 : 		 Гитарист SKID ROW о том, почему домашнее видео не вышло на DVD

31 янв 2019 : 		 SKID ROW собираются в студию

29 янв 2019 : 		 Басист SKID ROW: «После выхода "Slave To The Grind" мы потеряли 45% женской аудитории»

18 янв 2019 : 		 Доступно переиздание дебютного альбома SKID ROW
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Умер бывший вокалист SKID ROW



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Бывший вокалист SKID ROW Джонни Солинджер скончался в возрасте 55 лет. Чуть более месяца назад он сообщил о печеночной недостаточности.

Ex-SKID ROW Singer JOHNNY SOLINGER Dead At 55













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КомментарииСкрыть/показать 2 )

jesus666


28 июн 2021, 02:20		Земля пухом!Вот чем опасен гепатит…

Hellg


28 июн 2021, 03:29		Очень жаль. Хороший был вокалист.


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