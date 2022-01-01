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*DAVE MUSTAINE заявил, что был альфа-самцом в METALLICA 20
*DAVID ELLEFSON считает, что Dave Mustaine всё ещё обижен на ... 18
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Skid Row

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|||| 13 сен 2022

Басист SKID ROW хвалит вокалиста



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В новом интервью Artists On Record Starring ADIKA Live! басист SKID ROW Rachel Bolan рассказал о шведском вокалисте Erik'е Grönwall'е, который присоединился к группе в начале этого года в качестве замены ZP Theart'у:

«Он просто поразил нас и продолжает поражать. Он не только отличный певец — его талант простирается дальше. Он первый наш вокалист, который играет на гитаре, и играет хорошо. И он сочиняет — он прекрасный автор песен, и это потрясающе. Нам это нравится. Это больше, чем просто творчество впятером».

Упомянув о том, что в марте 2021 года у Erik'a была диагностирована острая лимфобластная лейкемия, Bolan похвалил взгляд певца на жизнь:

«У него сейчас другой взгляд на жизнь, нежели у всех нас. Он, вероятно, ценит её — я не буду говорить "вероятно", он определённо ценит её больше, чем мы, и не принимает ничего как должное. Его трудолюбие такое же, как у нас: "Мы не остановимся, пока всё не будет сделано правильно или так, как мы считаем нужным".

Как вы могли заметить, я очень взволнован, и мы все разделяем это волнение. Я слышал, как люди часто повторяют эту фразу с тех пор, как он пришёл в группу, и мне от этого не легче. Но люди говорят: "SKID ROW вернулись". И когда я это слышу, это, во-первых, успокаивает, а во-вторых это такое мощное заявление, которое можно услышать, когда ты в группе, потому что ты думаешь: "Мы никуда не уходили", но потом понимаешь: "Ну хорошо, теперь мы сорвали джек-пот". С нами парень, который работает так же усердно, как мы, хочет этого так же сильно, как мы, и гордится своей работой, как и мы. Нам нравится работать вместе, и мы много веселимся, что, как вы знаете, в группе очень важно. И когда у тебя пять единомышленников — это очень важно, особенно в нашем возрасте. У всех должна быть одна и та же цель, будь то большая цель или цель чуть поменьше. И это помогает — очень помогает — просто двигаться дальше, двигаться вперёд».




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