Новая песня SKID ROW



"Time Bomb", новая песня группы SKID ROW, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "The Gang’s All Here", выход которого запланирован на 14 октября.



Трек-лист:



"Hell Or High Water"

"The Gang's All Here"

"Not Dead Yet"

"Time Bomb"

"Resurrected"

"Nowhere Fast"

"When The Lights Come On"

"Tear It Down"

"October's Song"

"World's On Fire"







