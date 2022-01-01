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*Вокалист DISTURBED за ##### русалочку 33
*BRUCE DICKINSON — о группис 20
*MAX CAVALERA: «Для меня каждый альбом — это шанс сделать то,... 13
*ANDY LA ROCQUE: «KING DIAMOND точно работает над альбомом!» 12
*Бывшим участникам MEGADETH нет никакого дела до реакции DAVE... 10
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Skid Row

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25 сен 2022 : 		 Новая песня SKID ROW

13 сен 2022 : 		 Басист SKID ROW хвалит вокалиста

7 сен 2022 : 		 Вокалист SKID ROW: «Я смог переубедить ряд хейтеров»

2 сен 2022 : 		 Басист SKID ROW — о хейтерах: «Они засыпают ублюдками и просыпаются ублюдками»

29 авг 2022 : 		 Басист SKID ROW: «Может, и не стоит всем высказывать свою позицию»

24 авг 2022 : 		 Гитарист SKID ROW — о разрыве с ZP Theart'ом

16 авг 2022 : 		 ERIK GRÖNWALL: «Полгода назад я боролся с раком, а теперь пою в любимой группе»

10 авг 2022 : 		 Гитарист SKID ROW заявил, что уже 23 года не общается с SEBASTIAN'ом BACH'ом

20 июл 2022 : 		 Басист SKID ROW: «Ощущение, что у нас новая группа»

14 июл 2022 : 		 Видео с выступления SKID ROW

13 июл 2022 : 		 Новое видео SKID ROW

13 июл 2022 : 		 Гитарист SKID ROW назвал гитариста METALLICA талантливым и недооценённым

26 май 2022 : 		 Новое видео SKID ROW

24 май 2022 : 		 Вокалист SKID ROW исполняет хит SIA

24 май 2022 : 		 Видео полного выступления SKID ROW

16 май 2022 : 		 Видео полного выступления SKID ROW

12 май 2022 : 		 Видео с выступления SKID ROW

9 май 2022 : 		 Вокалист SKID ROW исполняет JOURNEY

3 май 2022 : 		 Гитарист SKID ROW пропустил концерт

1 май 2022 : 		 Басист SKID ROW — о влиянии гранжа

28 апр 2022 : 		 Бывший вокалист SKID ROW хвалит нынешнего вокалиста SKID ROW

24 апр 2022 : 		 Гитарист SKID ROW: «Моё счастье не в количестве 000»

19 апр 2022 : 		 Гитарист SKID ROW назвал преступлением отсутствие SCORPIONS в ЗСРНР

15 апр 2022 : 		 ERIK GRÖNWALL о работе в SKID ROW

13 апр 2022 : 		 Вокалист SKID ROW исполняет трек GUNS N' ROSES

4 апр 2022 : 		 Гитарист SKID ROW — о переменах в составе
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Новая песня SKID ROW



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"Time Bomb", новая песня группы SKID ROW, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "The Gang’s All Here", выход которого запланирован на 14 октября.

Трек-лист:

"Hell Or High Water"
"The Gang's All Here"
"Not Dead Yet"
"Time Bomb"
"Resurrected"
"Nowhere Fast"
"When The Lights Come On"
"Tear It Down"
"October's Song"
"World's On Fire"

SKID ROW - New Single




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