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Skid Row

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10 май 2019 : 		 Видео с выступления SKID ROW

9 май 2019 : 		 Новый альбом SKID ROW выйдет в этом году

5 мар 2019 : 		 Гитарист SKID ROW о том, почему домашнее видео не вышло на DVD

31 янв 2019 : 		 SKID ROW собираются в студию

29 янв 2019 : 		 Басист SKID ROW: «После выхода "Slave To The Grind" мы потеряли 45% женской аудитории»

18 янв 2019 : 		 Доступно переиздание дебютного альбома SKID ROW

27 дек 2018 : 		 Бывший вокалист SKID ROW выступил в Хьюстоне

4 сен 2018 : 		 Басист SKID ROW о постоянных вопросах о воссоединении с Bach'ом

7 июл 2018 : 		 Профессиональное видео с выступления SKID ROW

22 май 2018 : 		 Видео с выступления SKID ROW в Хельсинки

11 май 2018 : 		 Видео с выступления SKID ROW

2 мар 2018 : 		 Гитарист SKID ROW о реюнионе с Bach'ом: «Это как спросить о подружке, с которой встречался лет 20 назад»

5 фев 2018 : 		 SKID ROW хотят в студию

23 окт 2017 : 		 Вышел винил SKID ROW

6 июн 2017 : 		 Видео с выступления SKID ROW

29 май 2017 : 		 Видео с выступления SKID ROW

31 янв 2017 : 		 SKID ROW начнут запись в феврале

28 янв 2017 : 		 Гитарист SKID ROW о выборе вокалиста

15 янв 2017 : 		 SKID ROW нашли вокалиста

20 дек 2016 : 		 Обсуждение реюниона SKID ROW прекращено, заявил SEBASTIAN BACH

9 дек 2016 : 		 SKID ROW работают над новым материалом

22 ноя 2016 : 		 Видео с выступления SKID ROW

7 окт 2016 : 		 Туровый вокалист SKID ROW о будущем

5 авг 2016 : 		 Видео с выступления SKID ROW

30 май 2016 : 		 SEBASTIAN BACH о реюнионе SKID ROW: «Я за, если они захотят»

28 апр 2016 : 		 Бывший вокалист DRAGONFORCE выступил со SKID ROW
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Видео с выступления SKID ROW



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Фэн-видео с выступления группы SKID ROW, которое состоялось в рамках фестиваля M3 Rock, доступно для просмотра ниже.



Watch SKID ROW Perform At M3 ROCK FESTIVAL




















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