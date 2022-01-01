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*DARKSIDE.ru - тестируем адаптивную версию "Новостей" 38
*Гитарист SCORPIONS — о MIKKEY DEE 22
*THOMAS ZWIJSEN исполняет песню HELLOWEEN 15
*MIKE PORTNOY: «Для металла в 80-х было лучше, чем в 90-х» 15
*Новое видео SCORPIONS 14
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Skid Row

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Новый альбом SKID ROW выйдет осенью



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Гитарист SKID ROW Dave "Snake" Sabo в рамках беседы с поклонниками сообщил, что новая пластинка планируется к выпуску 16 сентября. А во вторую или третью неделю марта будет выпущен первый сингл.

SKID ROW





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КомментарииСкрыть/показать 3 )
28 фев 2022, 14:37
Доживем - увидим.
28 фев 2022, 19:09
Данунахуй, неужель
28 фев 2022, 22:38
Кому они нах сдались то


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