сегодня



Новый альбом SKID ROW выйдет осенью



Гитарист SKID ROW Dave "Snake" Sabo в рамках беседы с поклонниками сообщил, что новая пластинка планируется к выпуску 16 сентября. А во вторую или третью неделю марта будет выпущен первый сингл.













+3 -1



( 3 ) просмотров: 683

