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Дебют SKID ROW был создан без Bach'a



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В рамках интервью подкасту "Radio Forrest", Rachel Bolan подтвердил, что дебютный альбом SKID ROW "Skid Row" был практически готов до прихода в состав Sebastian'a Bach'a:

«Да, практически все, за исключением пары моментов, но я бы сказал, что около 98 процентов было написано и сделано.

Так все и было. Мы со Snake'ом, когда впервые встретились, сразу начали писать песни. У каждого из нас была своя группа, и мы не брали на себя обязательств перед коллективом. У каждого из нас были свои концерты и все такое, но мы собирались вместе и писали песни. И однажды мы заметили: "Вау, а песни-то классные. Давайте соберем все вместе и просто начнем играть их для людей". Так и родился SKID ROW. Это был как бы двух- или трехступенчатый процесс. В итоге мы со Snake'ом стали основными авторами. Это не значит, что нам не нужен был вклад других, потому что это не так.

Как только ты начинаешь предлагать ребятам какую-то идею, ты понимаешь, нравится она им или нет, хорошая она или нет. Потому что иногда мне кажется, что у меня есть новая "Stairway To Heaven", и я приношу ее на репетицию, а все говорят: "Эх". И ты такой: "Ох, это больно". Однако все обстоит именно так. Чтобы песня SKID ROW стала песней SKID ROW, вы все пятеро должны быть в восторге от нее!»




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