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Вокалист SKID ROW о SEBASTIAN'e BACH'e: «Я испытываю к нему уважение»



В последней серии видео на YouTube, где он отвечает на вопросы поклонников, вокалиста SKID ROW Erik'a Grönwall'я спросили, как он относится к тому, что его постоянно сравнивают с фронтменом классической эпохи группы — Sebastian'ом Bach'ом. 36-летний вокалист шведского происхождения ответил:



«Я скажу следующее: я сам являюсь поклонником групп, у которых были разные вокалисты.Я исхожу из того, что у меня тоже есть определённый певец, которого я предпочитаю, и как фанат вы всегда сравниваете разные эпохи, разных певцов, разные песни и разные альбомы. Это часть фанатства.



У нас есть свои предпочтения. Мы хотим обсуждать их друг с другом. Это часть игры. Вот почему так здорово быть фанатом и следить за группами.



Так что мой ответ таков. Мне абсолютно всё равно, сравнивают ли меня с другими певцами. Я думаю, это просто часть процесса. И у людей всегда будут свои предпочтения и мнения. И это нормально. Знаете ли вы, как было бы неприятно, если бы люди не говорили о вашей группе? Потому что я был в группах, на которые людям наплевать. SKID ROW очень повезло, что у них такая преданная фэн-база. Даже если вы фанат, который очень хочет воссоединения, вы всё равно фанат — вы фанат той эпохи. Когда о тебе говорят, — это лучшее, что может случиться для твоей карьеры как артиста или группы. Если люди не говорят о тебе или если им на тебя наплевать, ты — ничто. Так что мне абсолютно всё равно.



Поэтому я буду предельно честен: когда я вижу, как вы обсуждаете, спорите, комментируете, сравниваете, я просто достаю попкорн. Мне это нравится. Так что продолжайте обсуждать. Продолжайте говорить».



На вопрос о том, общался ли он с Seb'ом после того, как стал фронтменом SKID ROW, Erik ответил:



«Нет, не общался. И я хочу сказать следующее: я испытываю уважение к Себастьяну и к тому, что он сделал. Особенно к первым двум альбомам, потому что они мои любимые. Я вырос, слушая эти альбомы, тренировался петь под них, поэтому то, что он сделал на этих альбомах, и особенно на "Slave To The Grind", по моему мнению, входит в десятку лучших вокальных исполнений в истории рок-н-ролла. Я обожаю этот альбом.



Если бы я встретил его где-нибудь, я бы с удовольствием пожал ему руку, представился и сказал: "Спасибо за вдохновение".



Конечно, я видел несколько сообщений, где говорилось, что он подтрунивает надо мной, но это просто забавно».







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