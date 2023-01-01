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Вокалист SKID ROW исполняет IRON MAIDEN



ERIK GRÖNWALL опубликовал видео собственного прочтения хита IRON MAIDEN 'Run To The Hills'. Ранее он исполнял этот трек на шведском конкурсе Idol в 2009 году.

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