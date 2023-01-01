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*OZZY OSBOURNE завязывает с турами 25
*Потери в NERVOSA 23
*Вокалист RAINBOW: «Я дважды намеревался наложить на себя рук... 21
*Зара Ларссон появилась в платье с элементами оформления BURZ... 18
*Басист SEX PISTOLS выпускает сольный альбом 12
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Skid Row

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7 фев 2023 : 		 Вокалист SKID ROW исполняет IRON MAIDEN

30 янв 2023 : 		 Вокалист SKID ROW исполняет JUDAS PRIEST

9 янв 2023 : 		 Гитарист SKID ROW — о воссоединении с SEBASTIAN'ом BACH'ом: «Мне это неинтересно»

6 янв 2023 : 		 Вокалист SKID ROW: «Перед первым выходом на сцену я был напуган»

28 дек 2022 : 		 Гитарист SKID ROW — о ранних годах группы: «Это было потрясающее время для музыки»

22 дек 2022 : 		 Участники SKID ROW — о своём богатстве

15 дек 2022 : 		 Басист SKID ROW: «Подкладки не для нас!»

12 дек 2022 : 		 Вокалист SKID ROW исполняет GUNS N' ROSES

20 ноя 2022 : 		 Гитарист SKID ROW хвалит вокалиста

19 ноя 2022 : 		 SKID ROW на 100-летии шведского хоккея

5 ноя 2022 : 		 Видео с текстом от SKID ROW

26 окт 2022 : 		 Гитарист SKID ROW: «С ZP мы просто не могли продолжать»

20 окт 2022 : 		 Вокалист SKID ROW — о том, как фанаты группы путают его с SEBASTIAN'ом BACH'ом

19 окт 2022 : 		 Гитарист SKID ROW: «Я поклонник стриминга»

14 окт 2022 : 		 Басист SKID ROW вспоминает бывшего вокалиста

29 сен 2022 : 		 Новое видео SKID ROW

25 сен 2022 : 		 Новая песня SKID ROW

13 сен 2022 : 		 Басист SKID ROW хвалит вокалиста

7 сен 2022 : 		 Вокалист SKID ROW: «Я смог переубедить ряд хейтеров»

2 сен 2022 : 		 Басист SKID ROW — о хейтерах: «Они засыпают ублюдками и просыпаются ублюдками»

29 авг 2022 : 		 Басист SKID ROW: «Может, и не стоит всем высказывать свою позицию»

24 авг 2022 : 		 Гитарист SKID ROW — о разрыве с ZP Theart'ом

16 авг 2022 : 		 ERIK GRÖNWALL: «Полгода назад я боролся с раком, а теперь пою в любимой группе»

10 авг 2022 : 		 Гитарист SKID ROW заявил, что уже 23 года не общается с SEBASTIAN'ом BACH'ом

20 июл 2022 : 		 Басист SKID ROW: «Ощущение, что у нас новая группа»

14 июл 2022 : 		 Видео с выступления SKID ROW
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Вокалист SKID ROW исполняет IRON MAIDEN



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ERIK GRÖNWALL опубликовал видео собственного прочтения хита IRON MAIDEN 'Run To The Hills'. Ранее он исполнял этот трек на шведском конкурсе Idol в 2009 году.

SKID ROW Vocalist ERIK GRГ–NWALL Shares Cover Of IRON MAIDEN Classic "Run To The Hills" В 




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