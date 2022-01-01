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Бывший вокалист SKID ROW хвалит нынешнего вокалиста SKID ROW



Tony Harnell в рамках недавнего разговора похвалил нынешнего вокалиста SKID ROW Erik'a Grönwall'я:



«Я считаю, что они приняли отличное решение. Я восхищался деятельностью Erik'a со стороны, и я думаю, что это лучший выбор, который они могли бы сделать на данном этапе развития ситуации. Я к тому, что все знают, чего хотят фанаты в этой конкретной ситуации (он намекает на постоянные призывы фанатов к воссоединению с бывшим вокалистом SKID ROW Sebastian Bach'ом), но не похоже, что это когда-нибудь произойдёт. Так что вместо того, чтобы идти на этот шаг, они провернули умный и инновационный ход — взяли молодого парня, у которого много огня и у него отличный голос — он очень разносторонний и разноплановый вокалист. Я впечатлён, и я считаю, что это отличный выбор!»







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