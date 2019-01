18 янв 2019



Доступно переиздание дебютного альбома SKID ROW



Rhino в честь тридцатилетия с момента выхода дебютного альбома SKID ROW, в оригинале выпущенного в январе 1989 года и достигшего шестой позиции чартов Billboard, выпустила ремастированную цифровую версию альбома, которая снабжена дополнительным бонус-треком "Forever" и концертной записью 1989, которая стало первым концертным релизом в истории коллектива.



Уже двадцать четвертого января 1989 года диск получил платину, а коллектив отправился в тур по всему миру, сначала с BON JOVI в рамках New Jersey Syndicate", потом AEROSMITH, поехавших в поддержку альбома "Pump". Альбом "Skid Row" три месяца оставался в десятке лучших альбомом, в итоге пять раз получив платиновый статус. В издание "Skid Row: 30th Anniversary Deluxe Edition" вошел также бонус — трек "Forever", который был записан в 1988 году в рамках работы над этим альбомом, но остававшийся неизданным до 1998 года, когда он вышел на компиляции "40 Seasons: The Best Of Skid Row".



Трек-лист:



01. Big Guns



02. Sweet Little Sister



03. Can't Stand The Heartache



04. Piece Of Me



05. 18 And Life



06. Rattlesnake Shake



07. Youth Gone Wild



08. Here I Am



09. Makin' A Mess



10. I Remember You



11. Midnight/Tornado



12. Forever (bonus track)



Live at the Marquee, Westminster, California (April 28, 1989):



01. Makin' A Mess



02. Piece Of Me



03. Big Guns



04. 18 And Life



05. Sweet Little Sister



06. Rattlesnake Shake



07. I Remember You



08. Here I Am



09. Youth Gone Wild



10. Cold Gin















+0 -0









просмотров: 72