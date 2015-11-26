Доступно переиздание дебютного альбома SKID ROW

Rhino в честь тридцатилетия с момента выхода дебютного альбома SKID ROW, в оригинале выпущенного в январе 1989 года и достигшего шестой позиции чартов Billboard, выпустила ремастированную цифровую версию альбома, которая снабжена дополнительным бонус-треком "Forever" и концертной записью 1989, которая стало первым концертным релизом в истории коллектива.
Уже двадцать четвертого января 1989 года диск получил платину, а коллектив отправился в тур по всему миру, сначала с BON JOVI в рамках New Jersey Syndicate", потом AEROSMITH, поехавших в поддержку альбома "Pump". Альбом "Skid Row" три месяца оставался в десятке лучших альбомом, в итоге пять раз получив платиновый статус. В издание "Skid Row: 30th Anniversary Deluxe Edition" вошел также бонус — трек "Forever", который был записан в 1988 году в рамках работы над этим альбомом, но остававшийся неизданным до 1998 года, когда он вышел на компиляции "40 Seasons: The Best Of Skid Row".
Трек-лист:
01. Big Guns
02. Sweet Little Sister
03. Can't Stand The Heartache
04. Piece Of Me
05. 18 And Life
06. Rattlesnake Shake
07. Youth Gone Wild
08. Here I Am
09. Makin' A Mess
10. I Remember You
11. Midnight/Tornado
12. Forever (bonus track)
Live at the Marquee, Westminster, California (April 28, 1989):
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