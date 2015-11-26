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Skid Row

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5 авг 2016 : 		 Видео с выступления SKID ROW

30 май 2016 : 		 SEBASTIAN BACH о реюнионе SKID ROW: «Я за, если они захотят»

28 апр 2016 : 		 Бывший вокалист DRAGONFORCE выступил со SKID ROW

14 фев 2016 : 		 Бывший вокалист DRAGONFORCE выступил со SKID ROW

2 янв 2016 : 		 Бывший вокалист DRAGONFORCE может оказаться в SKID ROW

31 дек 2015 : 		 SKID ROW не воссоединяются с SEBASTIAN'ом BACH'ом

30 дек 2015 : 		 SKID ROW расстались с вокалистом

24 сен 2015 : 		 Видео с выступления SKID ROW
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|||| 18 янв 2019

Доступно переиздание дебютного альбома SKID ROW



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Rhino в честь тридцатилетия с момента выхода дебютного альбома SKID ROW, в оригинале выпущенного в январе 1989 года и достигшего шестой позиции чартов Billboard, выпустила ремастированную цифровую версию альбома, которая снабжена дополнительным бонус-треком "Forever" и концертной записью 1989, которая стало первым концертным релизом в истории коллектива.

Уже двадцать четвертого января 1989 года диск получил платину, а коллектив отправился в тур по всему миру, сначала с BON JOVI в рамках New Jersey Syndicate", потом AEROSMITH, поехавших в поддержку альбома "Pump". Альбом "Skid Row" три месяца оставался в десятке лучших альбомом, в итоге пять раз получив платиновый статус. В издание "Skid Row: 30th Anniversary Deluxe Edition" вошел также бонус — трек "Forever", который был записан в 1988 году в рамках работы над этим альбомом, но остававшийся неизданным до 1998 года, когда он вышел на компиляции "40 Seasons: The Best Of Skid Row".

Трек-лист:

01. Big Guns

02. Sweet Little Sister

03. Can't Stand The Heartache

04. Piece Of Me

05. 18 And Life

06. Rattlesnake Shake

07. Youth Gone Wild

08. Here I Am

09. Makin' A Mess

10. I Remember You

11. Midnight/Tornado

12. Forever (bonus track)

Live at the Marquee, Westminster, California (April 28, 1989):

01. Makin' A Mess

02. Piece Of Me

03. Big Guns

04. 18 And Life

05. Sweet Little Sister

06. Rattlesnake Shake

07. I Remember You

08. Here I Am

09. Youth Gone Wild

10. Cold Gin



SKID ROW: 30th-Anniversary Reissue Of Debut Album Includes Bonus Studio Track, Live Performance




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