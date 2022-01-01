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Гитарист SKID ROW — о переменах в составе



Dave "Snake" Sabo в рамках недавней беседы рассказал о том, как в составе коллектива появился Erik Grönwall:



«Мы гастролировали вместе. H.E.A.T. играли у нас на разогреве... В каком году это было? В 2018-м? И мы слышали его каждый вечер из гримёрки. И пару раз я говорил: "Чёрт, просто послушай, как этот парень поёт. Он феноменален". А потом, я забыл, кто мне сказал, — кто-то, кто был с нами: "Да, он победил в "Idol" в Швеции". И я подумал: "Чувак, у него есть способности". Я слушал его, пару раз даже был за пультом, и в голове у меня пронеслось: "Вау! Когда у SKID ROW будет время перерыва, я свяжусь с этим чуваком и начну с ним сайд-проект". И, конечно, этого так и не произошло. Но время шло, мы работали с ZP и... Erik был нашим первым вариантом. Я сказал Snake'у: "Мы должны посмотреть этого парня". И вместе со Snake'ом и остальными ребятами Nick, наш продюсер, Nick Raskulinecz, сказал: "Это именно тот парень, чувак. Пришлите ему несколько песен". И мы отправили ему несколько песен, которые мы записывали, и они вернулись примерно через 24 часа, и мы подумали: "О да, он именно то, что нужно. Сажайте его на самолёт. Давайте сделаем это!"



Мы записывали эту пластинку... Мы никогда не делали этого раньше. Он записывал у себя дома в Швеции и отправлял записи Nick'у, тот отправлял их Snake'у и мне, а мы говорили: "Окей, измени эту часть. Сделай это. Сделай то". И только вчера за ужином я узнал от него: "Я никогда так не записывался!"[Смеётся]. И я такой: "Я так рад, что не знал этого". Как будто мне было мало из-за чего переживать. Да я бы сгорел от эмоций тут же! Ну а во вторник [22 марта], когда мы все полетели в Вегас на репетицию, мы впервые встретились лицом к лицу — кроме как во время того тура; мы видели друг друга за кулисами пару раз. Так что вторник по сути стал нашей первой встречей, когда мы встретились лицом к лицу, не считая звонка по Zoom».



Касаясь обстоятельств, которые привели SKID ROW к разрыву с Theart'ом, Sabo сказал:



«Дело дошло до того, что ситуация с Zee поставила нас перед необходимостью принять решение, так как что-то всё ещё не работало должным образом. И тогда возникла идея с Erik'ом. И, как ни странно, много лет назад мой хороший друг Rob Hoffman сказал: "Если что-то случится, есть один парень в Швеции". И он сказал то же самое нашему менеджеру много лет назад. И вдруг, как это бывает в жизни, всё завертелось и стало реальностью.



Я пребываю на подъёме, наверное, последний месяц, просто слушая, как звучат песни, видя всеобщий энтузиазм, видя положительную реакцию, которую мы получаем, играя их для людей. И это просто потрясающее чувство. Мне кажется, что мне снова 25 лет... Но это был невероятный опыт, и то, как всё это воплотилось в жизнь, заставляет просто понять: "Чувак, происходит что-то, что нам неподвластно". Можно сказать, что звёзды просто сошлись, как-то так!»

























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