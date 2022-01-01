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Erik Grönwall впервые встретился с участниками SKID ROW за четыре дня до концерта



Erik Grönwall сообщил о том, что впервые вживую встретился с музыкантами SKID ROW всего за четыре дня до выступления в Лас-Вегасе.























































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