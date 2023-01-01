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*RUSH соболезнуют евреям 79
*TOMMY LEE утверждает, что пил по два галлона водки в день 37
*SHARON OSBOURNE: «Nikki Sixx м**ак, но нюхал ли Ozzy муравье... 36
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Skid Row

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Басист SKID ROW не видит своего конца



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В программе "The Jeremy White Show", у басиста SKID ROW Rachel Bolan'a спросили, каким он видит конец группы:

« Забавно, что Вы об этом заговорили, потому что я думал, что уйду на пенсию в 40 лет, и это было 19 лет назад. А потом я подумал: "Я уйду на пенсию в 50", и продолжил играть. А потом все это случилось в 21-м году, и я просто сказал: "Знаете что? Я уйду на пенсию, когда просто физически не смогу больше этим заниматься". Потому что мне нравится то, что я делаю. Мне нравится выходить на сцену. Я люблю играть на сцене. Я люблю творить. Это моя жизненная сила - создавать музыку и затем исполнять ее перед людьми. Так что я не вижу никакого конца. Кто знает? Может быть, мой внук займет мое место»




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