сегодня



SKID ROW уже работают над новым материалом



В рамках беседы с гитаристом SKID ROW Scotti Hill'ом у него спросили, работает ли группа над каким-то новым материалом:



«Да, мы определенно в деле. Наш продюсер Nick Raskulinecz, который сделал "The Gang's All Here", уже с нами, и он в предвкушении этой работы также, как и все мы.



Я не знаю, когда мы отправимся в студию, но мы обязательно это сделаем. Мы постоянно работаем над идеями, риффами и всем, что можно так назвать, особенно на саундчеке — многие наши вещи написаны на саундчеке. Кто-то из нас просто выходит, начинает играть рифф, и если он всем нравится, то кто-то достает из кармана iPhone и записывает его, потом он попадает в архив, а позже мы все это компилируем. Но многие песни родились во время саундчека».







+0 -0



( 1 ) просмотров: 277