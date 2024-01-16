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*ROB HALFORD 38 лет не брал в рот крепкого 30
*Умер Джеймс Коттак 20
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Skid Row

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16 янв 2024 : 		 SKID ROW уже работают над новым материалом

26 дек 2023 : 		 Бывший барабанщик SKID ROW: «Реюнион почти состоялся, но...»

25 дек 2023 : 		 SEBASTIAN BACH о реюнионе классического состава SKID ROW: «У них есть два члена, и у меня два оригинальных члена»

22 дек 2023 : 		 Вокалист SKID ROW исполняет хит WHITESNAKE

9 дек 2023 : 		 Вокалист SKID ROW исполняет Mötley Crüe

7 дек 2023 : 		 Вокалист SKID ROW: «Я благодарен своим испытаниям»

4 дек 2023 : 		 Гитарист SKID ROW: «METALLICA — LED ZEPPELIN нашего поколения»

3 дек 2023 : 		 Вокалист SKID ROW исполняет QUEEN

30 ноя 2023 : 		 Новое видео SKID ROW

20 ноя 2023 : 		 Вокалист SKID ROW исполняет хит BLACK SABBATH

19 ноя 2023 : 		 Почувствуй рок-н-ролл с водкой и ромом SKID ROW!

6 ноя 2023 : 		 SKID ROW уже думают о новом

4 ноя 2023 : 		 Вокалист SKID ROW исполняет хит MARIAH CAREY

22 окт 2023 : 		 KAI & TIM HANSEN в новом видео вокалиста SKID ROW

21 окт 2023 : 		 Басист SKID ROW не видит своего конца

9 сен 2023 : 		 Вокалист SKID ROW исполняет хит BON JOVI

6 сен 2023 : 		 Вокалист SKID ROW исполняет хит трек ROXETTE

31 авг 2023 : 		 Гитарист SKID ROW о взаимоотношениях в группе: «Нужно уметь слушать друг друга»

27 авг 2023 : 		 Вокалист SKID ROW исполняет хит Тома Петти

9 авг 2023 : 		 Гитарист SKID ROW не считает гранж виновным в крахе глэма

14 июл 2023 : 		 Вокалист SKID ROW исполняет IRON MAIDEN

19 июн 2023 : 		 Вокалист SKID ROW исполняет JOURNEY

13 июн 2023 : 		 Вокалист SKID ROW приглашает за кулисы

4 июн 2023 : 		 Кавер-версия AC/DC от вокалиста SKID ROW

15 май 2023 : 		 Кавер-версия SYSTEM OF A DOWN от вокалиста SKID ROW

8 май 2023 : 		 Акустика от вокалиста SKID ROW
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SKID ROW уже работают над новым материалом



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В рамках беседы с гитаристом SKID ROW Scotti Hill'ом у него спросили, работает ли группа над каким-то новым материалом:

«Да, мы определенно в деле. Наш продюсер Nick Raskulinecz, который сделал "The Gang's All Here", уже с нами, и он в предвкушении этой работы также, как и все мы.

Я не знаю, когда мы отправимся в студию, но мы обязательно это сделаем. Мы постоянно работаем над идеями, риффами и всем, что можно так назвать, особенно на саундчеке — многие наши вещи написаны на саундчеке. Кто-то из нас просто выходит, начинает играть рифф, и если он всем нравится, то кто-то достает из кармана iPhone и записывает его, потом он попадает в архив, а позже мы все это компилируем. Но многие песни родились во время саундчека».




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16 янв 2024
M
Mateas89
Интересно, а Эрику дадут посочинять? Или будет как с Пристами...

просмотров: 277

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