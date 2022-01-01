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*Обложка и трек-лист нового альбома LORD BELIAL 23
*Вокалисты DISTURBED и AVENGED SEVENFOLD — против «не говори ... 14
*Умер барабанщик FOO FIGHTERS 13
*Новое видео CREMATORY 12
*Вокалистка ARCH ENEMY завершила запись дебюта 11
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Skid Row

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|||| 28 мар 2022

Erik Grönwall дебютировал в SKID ROW



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SKID ROW отыграли первое шоу с новым вокалистом Erik'ом Grönwall'ом — концерт проходил на разогреве у SCORPIONS в Zappos Theater at Planet Hollywood Resort & Casino, Las Vegas, Nevada:

01. Slave To The Grind

02. Big Guns

03. 18 And Life

04. Piece Of Me

05. Livin' On A Chain Gang

06. Monkey Business

07. I Remember You

08. The Gang's All Here

09. Youth Gone Wild

Watch: SKID ROW Plays First Show With New Singer ERIK GRГ–NWALL


























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