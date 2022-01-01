28 мар 2022



Erik Grönwall дебютировал в SKID ROW



SKID ROW отыграли первое шоу с новым вокалистом Erik'ом Grönwall'ом — концерт проходил на разогреве у SCORPIONS в Zappos Theater at Planet Hollywood Resort & Casino, Las Vegas, Nevada:



01. Slave To The Grind



02. Big Guns



03. 18 And Life



04. Piece Of Me



05. Livin' On A Chain Gang



06. Monkey Business



07. I Remember You



08. The Gang's All Here



09. Youth Gone Wild























































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