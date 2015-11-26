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Skid Row

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1 фев 2021 : 		 Гитарист SKID ROW: «С детства с расстройствами»

20 окт 2020 : 		 Басист SKID ROW: «Да я никогда и не дружил с Sebastian'ом»

15 окт 2020 : 		 Басист SKID ROW: «Думаем насчёт стрима»

17 июл 2020 : 		 Басист SKID ROW о COVID-19: «Это по-настоящему страшно!»

13 июл 2020 : 		 SKID ROW все еще сочиняют

18 июн 2020 : 		 Басист SKID ROW основал мыловарню

25 май 2020 : 		 Видео с выступления SKID ROW в 1991 году

14 май 2020 : 		 Басист SKID ROW о мире после пандемии

4 май 2020 : 		 Басист SKID ROW о новом альбоме

30 мар 2020 : 		 Обучающее видео от гитариста SKID ROW

13 фев 2020 : 		 Бывший вокалист SKID ROW переносит выступления из-за аварии

11 дек 2019 : 		 Видео с выступления SKID ROW

23 май 2019 : 		 Басист SKID ROW доволен новым материалом

10 май 2019 : 		 Видео с выступления SKID ROW

9 май 2019 : 		 Новый альбом SKID ROW выйдет в этом году

5 мар 2019 : 		 Гитарист SKID ROW о том, почему домашнее видео не вышло на DVD

31 янв 2019 : 		 SKID ROW собираются в студию

29 янв 2019 : 		 Басист SKID ROW: «После выхода "Slave To The Grind" мы потеряли 45% женской аудитории»

18 янв 2019 : 		 Доступно переиздание дебютного альбома SKID ROW

27 дек 2018 : 		 Бывший вокалист SKID ROW выступил в Хьюстоне

4 сен 2018 : 		 Басист SKID ROW о постоянных вопросах о воссоединении с Bach'ом

7 июл 2018 : 		 Профессиональное видео с выступления SKID ROW

22 май 2018 : 		 Видео с выступления SKID ROW в Хельсинки

11 май 2018 : 		 Видео с выступления SKID ROW

2 мар 2018 : 		 Гитарист SKID ROW о реюнионе с Bach'ом: «Это как спросить о подружке, с которой встречался лет 20 назад»

5 фев 2018 : 		 SKID ROW хотят в студию
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Гитарист SKID ROW: «С детства с расстройствами»



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Гитарист SKID ROW Dave "Snake" Sabo в недавнем интервью Kendall Toole рассказал о своих проблемах:

«Я основал SKID ROW в 1986 году, но с раннего подросткового возраста имею дело с проблемами психического плана и психическими заболеваниями. И так на протяжении всех взлётов и падений моей профессиональной карьеры и моей личной жизни — это постоянно было рядом со мной и находится тут и по сей день — это не что-то, что просто — бум! — и пропало.

Я всегда чувствовал, что музыка — это моя чистейшая форма выражения, и теперь я рад видеть, что мы ведём больше диалогов о психическом здоровье и психических заболеваниях. Так что я не только могу выразить себя через музыку, но и выразить словами то, через что я прохожу, и то, через что я прошёл раньше. И, надеюсь, это даёт не только понимание, но и, возможно, утешение для людей, которые борются с теми же проблемами, с которыми сталкивался я. Я также благодарен за то, что мы можем сделать что-то подобное, потому что ничего подобного не существовало пять, десять лет назад — этой открытости в отношении психического здоровья и психических заболеваний.

Принятие того, что у меня такое длительное психическое заболевание, меня всегда пугало, я боялся, что подобное вскроется на каком-то форуме и заметно навредит популярности группы или изменит в ней ко мне отношение. Поэтому я скрывал все приступы депрессии, тревоги и приступы паники как мог, и это было очень сложно. Я нацепил маску отваги и спрятался за ней — где-то лет до 35...»

SKID ROW





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