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Гитарист SKID ROW : «С детства с расстройствами»



Гитарист SKID ROW Dave "Snake" Sabo в недавнем интервью Kendall Toole рассказал о своих проблемах:



«Я основал SKID ROW в 1986 году, но с раннего подросткового возраста имею дело с проблемами психического плана и психическими заболеваниями. И так на протяжении всех взлётов и падений моей профессиональной карьеры и моей личной жизни — это постоянно было рядом со мной и находится тут и по сей день — это не что-то, что просто — бум! — и пропало.



Я всегда чувствовал, что музыка — это моя чистейшая форма выражения, и теперь я рад видеть, что мы ведём больше диалогов о психическом здоровье и психических заболеваниях. Так что я не только могу выразить себя через музыку, но и выразить словами то, через что я прохожу, и то, через что я прошёл раньше. И, надеюсь, это даёт не только понимание, но и, возможно, утешение для людей, которые борются с теми же проблемами, с которыми сталкивался я. Я также благодарен за то, что мы можем сделать что-то подобное, потому что ничего подобного не существовало пять, десять лет назад — этой открытости в отношении психического здоровья и психических заболеваний.



Принятие того, что у меня такое длительное психическое заболевание, меня всегда пугало, я боялся, что подобное вскроется на каком-то форуме и заметно навредит популярности группы или изменит в ней ко мне отношение. Поэтому я скрывал все приступы депрессии, тревоги и приступы паники как мог, и это было очень сложно. Я нацепил маску отваги и спрятался за ней — где-то лет до 35...»













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