сегодня



Гитарист SKID ROW: «С ZP мы просто не могли продолжать»



Dave "Snake" Sabo в недавней беседе рассказал о причинах, повлекших перемены у микрофона:



«Мы только что вернулись, чтобы снова начать играть концерты в феврале. А до этого, перед рождественскими праздниками, мы заметили, что группа и ZP начали расходиться и идти в разных направлениях. И мы надеялись, что, записав этот альбом, двигаясь вперёд и участвуя в концертах, эти два пути сойдутся. Но, к сожалению, они только всё больше отдалялись друг от друга. Для нас было очень сложно принять это решение, потому что мы знали, что так больше продолжаться не может, и поэтому мы были уверены, что не сможем записать лучший альбом, если не изменим ситуацию. В конце февраля, когда до выступлений со SCORPIONS оставалось меньше месяца, и нам нужно было записать вокал, мы решили расстаться».







+0 -0



просмотров: 329

