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*Обложка и трек-лист нового альбома IMMORTAL 24
*ACCEPT выступили без вокалиста 19
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Skid Row

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Гитарист SKID ROW: «С ZP мы просто не могли продолжать»



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Dave "Snake" Sabo в недавней беседе рассказал о причинах, повлекших перемены у микрофона:

«Мы только что вернулись, чтобы снова начать играть концерты в феврале. А до этого, перед рождественскими праздниками, мы заметили, что группа и ZP начали расходиться и идти в разных направлениях. И мы надеялись, что, записав этот альбом, двигаясь вперёд и участвуя в концертах, эти два пути сойдутся. Но, к сожалению, они только всё больше отдалялись друг от друга. Для нас было очень сложно принять это решение, потому что мы знали, что так больше продолжаться не может, и поэтому мы были уверены, что не сможем записать лучший альбом, если не изменим ситуацию. В конце февраля, когда до выступлений со SCORPIONS оставалось меньше месяца, и нам нужно было записать вокал, мы решили расстаться».




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