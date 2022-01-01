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*Басист ANTHRAX — об отмене тура в Европе: «Расходы выросли в... 15
*Лидер MEGADETH сожалеет, что повздорил с фронтменом METALLIC... 13
*MAX CAVALERA: «Для меня каждый альбом — это шанс сделать то,... 13
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Skid Row

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29 сен 2022 : 		 Новое видео SKID ROW

25 сен 2022 : 		 Новая песня SKID ROW

13 сен 2022 : 		 Басист SKID ROW хвалит вокалиста

7 сен 2022 : 		 Вокалист SKID ROW: «Я смог переубедить ряд хейтеров»

2 сен 2022 : 		 Басист SKID ROW — о хейтерах: «Они засыпают ублюдками и просыпаются ублюдками»

29 авг 2022 : 		 Басист SKID ROW: «Может, и не стоит всем высказывать свою позицию»

24 авг 2022 : 		 Гитарист SKID ROW — о разрыве с ZP Theart'ом

16 авг 2022 : 		 ERIK GRÖNWALL: «Полгода назад я боролся с раком, а теперь пою в любимой группе»

10 авг 2022 : 		 Гитарист SKID ROW заявил, что уже 23 года не общается с SEBASTIAN'ом BACH'ом

20 июл 2022 : 		 Басист SKID ROW: «Ощущение, что у нас новая группа»

14 июл 2022 : 		 Видео с выступления SKID ROW

13 июл 2022 : 		 Новое видео SKID ROW

13 июл 2022 : 		 Гитарист SKID ROW назвал гитариста METALLICA талантливым и недооценённым

26 май 2022 : 		 Новое видео SKID ROW

24 май 2022 : 		 Вокалист SKID ROW исполняет хит SIA

24 май 2022 : 		 Видео полного выступления SKID ROW

16 май 2022 : 		 Видео полного выступления SKID ROW

12 май 2022 : 		 Видео с выступления SKID ROW

9 май 2022 : 		 Вокалист SKID ROW исполняет JOURNEY

3 май 2022 : 		 Гитарист SKID ROW пропустил концерт

1 май 2022 : 		 Басист SKID ROW — о влиянии гранжа

28 апр 2022 : 		 Бывший вокалист SKID ROW хвалит нынешнего вокалиста SKID ROW

24 апр 2022 : 		 Гитарист SKID ROW: «Моё счастье не в количестве 000»

19 апр 2022 : 		 Гитарист SKID ROW назвал преступлением отсутствие SCORPIONS в ЗСРНР

15 апр 2022 : 		 ERIK GRÖNWALL о работе в SKID ROW

13 апр 2022 : 		 Вокалист SKID ROW исполняет трек GUNS N' ROSES
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|||| 29 сен 2022

Новое видео SKID ROW



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"Time Bomb", новое видео группы SKID ROW, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "The Gang's All Here", выходящего 14 октября на earMUSIC:

01. Hell Or High Water
02. The Gang's All Here
03. Not Dead Yet
04. Time Bomb
05. Resurrected
06. Nowhere Fast
07. When The Lights Come On
08. Tear It Down
09. October's Song
10. World's On Fire




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