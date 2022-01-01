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Гитарист SKID ROW: «Моё счастье не в количестве 000»



Dave "Snake" Sabo в рамках недавней беседы ответил на вопрос, что сложнее сохранить — группу или брак:



«У меня были успехи и неудачи и в том, и в другом. В этих двух вещах есть много общего, но всё это перекрывается любовью и уважением. И это улица с двусторонним движением. Между мной, Rachel'ом [Bolan'ом, бас], Scotti [Hill'ом, гитара] и и Rob'ом Hammersmith'ом, барабанщиком, который был в группе 12 лет, и теперь Erik'ом [Grönwall'ем, вокал] есть любовь и уважение, которые можно почувствовать. Вы можете ощутить это в комнате, находясь с нами, в гримёрке, на сцене. Всё это очень реально. Это должно существовать и в домашней жизни. Я люблю свою семью, я люблю свою жену. И до тех пор, пока я могу быть тем человеком, которым, как я знаю, я способен быть, для моих друзей, для моей семьи, я буду самым счастливым парнем в этом зале, самым счастливым парнем в мире. Моё счастье не зависит от того, сколько нулей на моём банковском счёте; это никогда не было движущей силой. Оно всегда заключалось в том, чтобы просыпаться и улыбаться.



Мы все сталкиваемся с очень тяжёлыми обстоятельствами. Наш вокалист Erik недавно победил рак. Он не знал, будет ли он жить, а тем более петь снова. А теперь этот парень на сцене просто уничтожает, зажигает! И это большое свидетельство любви, стойкости и характера человека. И он излучает это с каждой нотой, которую поёт. И я смотрю на него и вдохновляюсь. Это делает меня лучшим человеком, лучшим гитаристом, лучшим автором песен, лучшим исполнителем. И это настолько честно и правдиво, что просто завораживает; это неоспоримо.



Мы развивали свою карьеру таким образом, что независимо от взлётов и падений, которые мы переживали в этом бизнесе, мы всегда могли поддерживать определённый уровень счастья в нашем занятии. И мы смогли найти силы во многих областях, где другие группы могли бы впасть в отчаяние».













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