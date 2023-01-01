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Гитарист SKID ROW о взаимоотношениях в группе: «Нужно уметь слушать друг друга»



Во время нового появления в подкасте "Appetite For Distortion" гитариста SKID ROW Dave'a "Snake" Sabo спросили, что он может рассказать о взаимоотношениях в группе с басистом Rachel'ом Bolan'ом и гитаристом Scotti Hill'ом на протяжении 36 лет. Он ответил:



«Нужно уметь слушать друг друга. Это так важно — слушать и делать всё возможное, чтобы понять, к чему клонит другой человек или другие люди. К примеру, на чём основана их точка зрения? И уважать его точку зрения, потому что если вы этого не делаете, то какой смысл иметь с ними дело и строить эти отношения?



Музыка — это выражение эмоций. Мы все объединились, потому что нашли общность не только в музыке, которую мы любим, но и в том, что это была самая верная форма самовыражения для нас как личностей, будь то социальная неловкость или ощущение, что мы аутсайдеры, что мы не вписываемся в общество и не можем словами выразить эти чувства. Я помню, что так было и со мной. И после того, как это произошло, мы сохранили ту же точку зрения и то же отношение, потому что в этом заключались искренность и честность группы. И мы сохранили это на протяжении всей нашей карьеры, к лучшему или к худшему. Так мы самовыражаемся и по сей день.



Просто в процессе сочинения песни ты должен слушать того, с кем сочиняешь, должен слышать, что он говорит, уважать это, а не просто отвергать. Мы никогда не отвергали идеи друг друга. Мы все сотрудничали, мы слушали и пробовали, и если это не срабатывало, значит, так тому и быть. А когда в игру временами вступает эгоизм, если ты предлагаешь идею, а она — не хочу сказать "проваливается", это грубо — просто не срабатывает, не подходит, и все это чувствуют, ты должен ответить на это. Ты защищаешь её, потому что у тебя есть эго. Нам потребовалось много времени, но постепенно мы отбросили своё эго. Если ты хочешь чего-то добиться, ты должен это сделать в этот момент, иначе ты окажешься в тупике. И, конечно, бывали моменты, когда мы спорили, потому что оба верили в определённые идеи, которые отличались друг от друга, но мы всегда уважительно относились друг к другу. Мы никогда не говорили друг другу: "Ты болван". Всегда было так: "Я считаю, что это должно быть так". И тот же самый аргумент с другой стороны. И нужно работать над этим. Это общение. Но, опять же, я думаю, что самое важное — уметь слушать и, что не менее важно, — уважительно относиться к тому, что слышишь».







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