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*Гитарист METALLICA: «Мы принесли много личных жертв» 13
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*JAKE E. LEE об OZZY: «Я думаю, он разленился» 66
*Фронтмен SAXON: «Мы так же известны, как и IRON MAIDEN, прос... 36
*GEDDY LEE о важности обсуждения конфликта в Израиле 19
*GEDDY LEE из RUSH хотел бы вернуться в студию с ALEX'ом LIFE... 15
*TIMO TOLKKI присел. Пока условно 15
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Skid Row

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20 ноя 2023 : 		 Вокалист SKID ROW исполняет хит BLACK SABBATH

19 ноя 2023 : 		 Почувствуй рок-н-ролл с водкой и ромом SKID ROW!

6 ноя 2023 : 		 SKID ROW уже думают о новом

4 ноя 2023 : 		 Вокалист SKID ROW исполняет хит MARIAH CAREY

22 окт 2023 : 		 KAI & TIM HANSEN в новом видео вокалиста SKID ROW

21 окт 2023 : 		 Басист SKID ROW не видит своего конца

9 сен 2023 : 		 Вокалист SKID ROW исполняет хит BON JOVI

6 сен 2023 : 		 Вокалист SKID ROW исполняет хит трек ROXETTE

31 авг 2023 : 		 Гитарист SKID ROW о взаимоотношениях в группе: «Нужно уметь слушать друг друга»

27 авг 2023 : 		 Вокалист SKID ROW исполняет хит Тома Петти

9 авг 2023 : 		 Гитарист SKID ROW не считает гранж виновным в крахе глэма

14 июл 2023 : 		 Вокалист SKID ROW исполняет IRON MAIDEN

19 июн 2023 : 		 Вокалист SKID ROW исполняет JOURNEY

13 июн 2023 : 		 Вокалист SKID ROW приглашает за кулисы

4 июн 2023 : 		 Кавер-версия AC/DC от вокалиста SKID ROW

15 май 2023 : 		 Кавер-версия SYSTEM OF A DOWN от вокалиста SKID ROW

8 май 2023 : 		 Акустика от вокалиста SKID ROW

1 май 2023 : 		 Вокалист SKID ROW исполняет хит ALICE IN CHAINS

27 мар 2023 : 		 Вокалист SKID ROW исполняет FIVE FINGER DEATH PUNCH

24 мар 2023 : 		 SKID ROW в акустике

22 мар 2023 : 		 Богом для гитариста SKID ROW является...

18 мар 2023 : 		 SKID ROW рады греть KISS

15 мар 2023 : 		 Басист SKID ROW не верит, что воссоединение с SEBASTIAN'ом BACH'ом принесёт много денег

9 мар 2023 : 		 Гитарист SKID ROW: «Мы активно сочиняем»

17 фев 2023 : 		 SKID ROW планируют концертный альбом

14 фев 2023 : 		 Басист SKID ROW — об исполнении "Slave To The Grind" целиком
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|||| сегодня

Вокалист SKID ROW исполняет хит BLACK SABBATH



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Erik Grönwall опубликовал видео исполнение хита BLACK SABBATH "Neon Knights".




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