SKID ROW планируют концертный альбом



Rachel Bolan в рамках недавней беседы рассказал о планах SKID ROW на ближайшее время:



«Я знаю, что мы снова начинаем в марте, и у нас тур — мы и BUCKCHERRY едем, и будет ещё одна группа, которая открывает концерты, — NO RESOLVE. И билеты продаются очень неплохо. Сейчас у нас намечен трёхнедельный тур. Возможно, мы кое-что добавим. Кроме этого, у нас куча европейских фестивалей. Плюс к этому фестивали и отдельные выступления по США.



Когда мы были в Лондоне [в октябре прошлого года], мы записали концертную пластинку. Так что, надеюсь, она выйдет в какой-то момент в этом году. Возможно, будет ещё одно видео из этой пластинки [последнего альбома SKID ROW "The Gang's All Here"] — я не уверен. Мы просто пытаемся как-то начать этот год.



Мы вернулись домой в ноябре, и Snake [гитарист SKID ROW Dave Sabo] перенёс операцию на шее. Ему заменили два диска в нижней части шеи — или где-то там у него в шее. И это безумная операция — они входят через переднюю часть, двигают его горло, и всё такое. С ума сойти. В общем, ему нужно пройти реабилитацию, чем он и занялся. Так что он будет готов к концу февраля — началу марта. А потом мы начнём — наше первое шоу, по-моему, 9 марта. Мы начнём репетиции за несколько дней до этого. А потом всё пойдет как по маслу!»







