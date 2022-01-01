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*Барабанщик IRON MAIDEN о раке гортани 16
*CHRIS BRODERICK — о том, чему он научился в составе MEGADETH 13
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Skid Row

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Гитарист SKID ROW — о ранних годах группы: «Это было потрясающее время для музыки»



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В новом интервью чилийскому Radio Futuro гитарист SKID ROW Dave "Snake" Sabo рассказал о ранних годах группы с вокалистом Sebastian'ом Bach'ом и барабанщиком Rob'ом Affuso — это время ознаменовало собой их самый коммерчески успешный период:

«Мы очень гордимся тем, чего мы смогли достичь, — все мы, кто был в группе в то время; мы очень гордимся тем, что мы сделали вместе. Мы все гордимся. Это было потрясающее время для музыки. Мы увидели мир как кучка молодых ребят и смогли исполнять свою музыку перед миллионами людей. Это было для нас началом всего и главной причиной того, почему мы до сих пор можем заниматься своим любимым делом. Я горжусь всей историей группы и всеми, кто был её частью. И начальное время — первые пять или шесть лет — сыграли огромную роль в том, что мы смогли сделать карьеру и по сей день можем исполнять музыку и создавать музыку. И всё это благодаря фанатам. Они сделали нам самый удивительный подарок, благодаря которому мы зарабатываем на жизнь музыкой, записываем пластинки, гастролируем. И без фанатов не будет SKID ROW. Так что то время, когда мы были невинной молодой группой людей и добились успеха, было, мягко говоря, непростым, но очень важным для нас. Это было действительно непросто, и это был невероятный период времени для всех. И я очень благодарен за то, что мне довелось жить в то время и пройти через всё это».




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