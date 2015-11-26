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SEBASTIAN BACH — о том, что с ним было трудно в SKID ROW



SEBASTIAN BACH ответил на критику со стороны своих бывших коллег по группе о том, что с ним было трудно работать во время его пребывания в группе:



«Они говорили мне, если мне не нравилась одна из их песен, то я сразу слышал в свой адрес: "С тобой трудно работать"».



На вопрос о том, действительно ли с ним трудно работать, Sebastian ответил следующее:



«Вы можете послушать записи без меня, а потом послушать записи со мной. Почему бы вам, потребителю, не пойти и не надеть наушники... С вами трудно работать? Нравится ли вам песня "18 And Life"? 'Мне нравится. Следующая песня. Не каждая песня такая. Это всё, что я хочу сказать по этому поводу.



Я могу спеть что-то, если мне это нравится. Если это не нравится, мне сложно. Я не могу так поступить. Когда я только пришёл в группу, я пытался петь всё, что они сочиняли. И я был бы на репетиции. Помню, однажды мы работали над песней, я подошёл к микрофону, и такой, [издаеёт звук пения и быстро затихает]. Мой рот просто закрылся. И все смотрят на меня и говорят: "Что ты делаешь?" А я говорю: "Я не могу этого сделать". А они: "О, с тобой трудно работать". Я отвечаю: "Не с этой песней, я не буду её петь"».







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