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Skid Row

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1 дек 2021 : 		 ROB HAMMERSMITH из SKID ROW назвал пять барабанщиков, повлиявших на его манеру игры

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13 июл 2020 : 		 SKID ROW все еще сочиняют
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SEBASTIAN BACH — о том, что с ним было трудно в SKID ROW



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SEBASTIAN BACH ответил на критику со стороны своих бывших коллег по группе о том, что с ним было трудно работать во время его пребывания в группе:

«Они говорили мне, если мне не нравилась одна из их песен, то я сразу слышал в свой адрес: "С тобой трудно работать"».

На вопрос о том, действительно ли с ним трудно работать, Sebastian ответил следующее:

«Вы можете послушать записи без меня, а потом послушать записи со мной. Почему бы вам, потребителю, не пойти и не надеть наушники... С вами трудно работать? Нравится ли вам песня "18 And Life"? 'Мне нравится. Следующая песня. Не каждая песня такая. Это всё, что я хочу сказать по этому поводу.

Я могу спеть что-то, если мне это нравится. Если это не нравится, мне сложно. Я не могу так поступить. Когда я только пришёл в группу, я пытался петь всё, что они сочиняли. И я был бы на репетиции. Помню, однажды мы работали над песней, я подошёл к микрофону, и такой, [издаеёт звук пения и быстро затихает]. Мой рот просто закрылся. И все смотрят на меня и говорят: "Что ты делаешь?" А я говорю: "Я не могу этого сделать". А они: "О, с тобой трудно работать". Я отвечаю: "Не с этой песней, я не буду её петь"».

SEBASTIAN BACH Denies He Was Difficult To Work With During His Time With SKID ROW



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