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ROB HAMMERSMITH из SKID ROW назвал пять барабанщиков, повлиявших на его манеру игры



В новом интервью подкасту "Tales From A Gemini" Rob Hammersmith из SKID ROW назвал пять лучших барабанщиков, которые на него больше всего повлияли:



«Я начну с пары очевидных... Джон Бонэм [LED ZEPPELIN]. Очевидно, не просто так... Кози Пауэлл [RAINBOW, BLACK SABBATH]. Любой металлист знает, кто такой Кози Пауэлл. Список альбомов и культовых групп, в которых он играл, не поддаётся контролю. Phil Rudd [AC/DC] для меня был образцом того, какой я подход выбрал по отношению к музыке, к барабанам. Я знаю, что есть много споров; некоторые парни не впечатлены им. Это нормально. Они ничего не понимают. Для меня он своего рода чертёж — то, по какому пути иду. Mickey Curry — ещё один из них. Может быть, он и не является известным... Когда начинаешь проводить исследования, поражаешься... Мы уже говорили о THE CULT; он именно тот парень, который играл на ударных на культовых записях CULT. Список альбомов, групп и артистов, с которыми он играл, впечатляет, и это мягко сказано. Я должен сказать об этом пятом альбоме, что у него есть быстрая смена настроений. Если говорить о том, что я делаю в мире хард-рока, то нельзя не упомянуть Tommy Lee [MÖTLEY CRÜE]. Я имею в виду, что есть причина, по которой его имя звучит так часто. Он просто ещё один парень — если говорить о том, чтобы набросать пример для парней в мире хард-рока. Может быть, не столько в мире хэви-металла, сколько в жанре хард-рока, и для многих из нас это стало переломным моментом. Так что он, вероятно, входит в мой список пяти лучших».







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