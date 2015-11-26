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Skid Row

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10 май 2019 : 		 Видео с выступления SKID ROW

9 май 2019 : 		 Новый альбом SKID ROW выйдет в этом году

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18 янв 2019 : 		 Доступно переиздание дебютного альбома SKID ROW

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4 сен 2018 : 		 Басист SKID ROW о постоянных вопросах о воссоединении с Bach'ом

7 июл 2018 : 		 Профессиональное видео с выступления SKID ROW
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Гитарист SKID ROW: «Сейчас как никогда люди осознали важность музыки»



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Гитарист SKID ROW Dave "Snake" Sabo рассказал о том, как использовал время на паузе из-за коронакризиса для творчества:

«Мы с Rachel'ом работали в одной комнате вместе и так мы работаем всегда. Мы сделали кое-что через Zoom, кое-что хорошее вышло из этой затеи. Но это так чужеродно — это чуждо всем. Ты просто получаешь максимальную отдачу от того, что имеешь. И мы будем продолжать делать больше, только чтобы быть креативными и продуктивными.

Должен сказать тебе, чувак, — мы отыграли наше последнее шоу в марте прошлого года, и это очень печально. Не только со стороны музыканта, но и со стороны фаната. Я скучаю по тому, как я иду на шоу. Я скучаю по общему аспекту. Я скучаю по тому, как другие люди преуспевают в своём окружении.

То, что происходит, просто ужасно. И я знаю, что мы приближаемся к точке, где будет всё безопаснее и безопаснее. Но пройдёт время, прежде чем у людей появится доверие. Не во всех областях, потому что сейчас есть люди, которые просто сходят с ума. И я не знаю, насколько это помогает. Хотелось бы, чтобы все просто носили маску и уже покончили с этой фигнёй. Я не из тех, кто занимается политикой, я вообще не понимаю этого. Но я ношу маску, куда бы я ни пошёл. Меньше всего я хочу распространять что-либо или каким-либо образом заразить своих детей или мою семью.

Единственное, что интересно во всём этом, так это задача по поддержанию мотивации на ежедневной основе. Иногда ты просто шреддишь часами, а в иные дни не получается просто ничего, и это отстойно. Всё дело в сознании, в этом вся фишка.

Но для меня хорошо то, что я, по крайней мере, вижу свет в конце туннеля. Я думаю, что люди понимают, может быть, сейчас больше, чем когда-либо, какую роль музыка играет в нашей повседневной жизни. Как мне показалось, какое-то время назад она просто стала фоновым шумом, но я думаю, что сейчас всё поменялось. Я думаю, что сейчас к ней стали относиться лучше».

SKID ROW Guitarist:





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