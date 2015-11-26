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Skid Row

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Гитарист SKID ROW о том, почему домашнее видео не вышло на DVD



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В рамках общения с поклонниками в ходе круиза Monsters Of Rock гитарист SKID ROW Dave "Snake" Sabo ответил на вопрос, почему домашнее видео 1990 года "Oh Say Can You Scream" так и не вышло на DVD:

«Проблема в том, что у нас нет прав. Они принадлежат лейблу. Они пару лет назад нам предложили вариант, который был просто ужасный, и мы ответили им так: "А знаете, мы просто подождём, когда права на эту пленку вернутся к нам, и мы сделаем всё так, как мы хотим". Честно. Мы хотим выпустить эту запись. Мы хотим, чтобы у людей была возможность всё это увидеть. Но проблема в том, что они хотят всё контролировать так, как им хочется. И это не лучший вариант для нас».

На вопрос о том, есть ли у них уже права на ранние альбомы, Dave ответил:

«Ещё нет. Нужно ждать тридцать пять лет, чтобы иметь возможность претендовать на них. Так что ещё четыре года, и...»

Bolan: «Да, ещё четыре года, и они будут у нас. Они выпустили делюкс-версию — только в цифровом варианте, что несколько бесит, потому что мы хотели выпустить всё на виниле, на CD, на всех вариантах. Но они всё выпустили, это клёво и мы рады, что есть такой вариант. Но мы хотим, чтобы этот материал был у нас и мы могли всё контролировать. И он будет наш».



SKID ROW Guitarist Explains Why Classic






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