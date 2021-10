сегодня



Бокс-сет SKID ROW выйдет зимой



Третьего декабря на виниле и CD состоится релиз нового бокс-сета "The Atlantic Years 1989-1996", в который войдут:



* Skid Row



* Slave To The Grind (2xLP)



* B-Side Ourselves



* Subhuman Race (2xLP)



* Subhuman Beings On Tour!!











+0 -0



просмотров: 208