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Skid Row

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10 дек 2021 : 		 Гитарист SKID ROW — о смерти бывшего вокалиста

1 дек 2021 : 		 ROB HAMMERSMITH из SKID ROW назвал пять барабанщиков, повлиявших на его манеру игры

23 ноя 2021 : 		 SKID ROW вместе с DEAD SLED COFFEE выпускают кофе

26 окт 2021 : 		 Бокс-сет SKID ROW выйдет зимой

15 окт 2021 : 		 Басист — SKID ROW о новом альбоме

7 окт 2021 : 		 Видео с выступления SKID ROW

25 авг 2021 : 		 Новый альбом SKID ROW выйдет весной

18 авг 2021 : 		 Видео с выступления SKID ROW

8 авг 2021 : 		 Видео с выступления SKID ROW

26 июл 2021 : 		 Обучающее видео от SKID ROW

24 июл 2021 : 		 Басист SKID ROW: «Продюсер вернул нас к корням и мне это нравится!»

6 июл 2021 : 		 SKID ROW не выпустят ничего до 2022 года

28 июн 2021 : 		 Музыканты — о смерти Джонни Солинджера

28 июн 2021 : 		 Умер бывший вокалист SKID ROW

12 май 2021 : 		 У бывшего вокалиста SKID ROW печёночная недостаточность

23 апр 2021 : 		 SKID ROW на earMUSIC

25 мар 2021 : 		 Гитарист SKID ROW: «Сейчас как никогда люди осознали важность музыки»

24 мар 2021 : 		 SKID ROW нашли продюсера

9 мар 2021 : 		 Басист SKID ROW получил первую дозу

8 фев 2021 : 		 Басист SKID ROW: «Люблю носить маски и вот почему...»

1 фев 2021 : 		 Гитарист SKID ROW: «С детства с расстройствами»

20 окт 2020 : 		 Басист SKID ROW: «Да я никогда и не дружил с Sebastian'ом»

15 окт 2020 : 		 Басист SKID ROW: «Думаем насчёт стрима»

17 июл 2020 : 		 Басист SKID ROW о COVID-19: «Это по-настоящему страшно!»

13 июл 2020 : 		 SKID ROW все еще сочиняют

18 июн 2020 : 		 Басист SKID ROW основал мыловарню
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Гитарист SKID ROW — о смерти бывшего вокалиста



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Dave "Snake" Sabo в рамках недавнего интервью в программе "Trunk Nation With Eddie Trunk" коснулся темы смерти Джонни Солинджера:

«Это ужасная, страшная трагедия. Это поистине большая потеря. Было очень тяжело, когда мы узнали об этом. Мы слышали, что он был болен. Мы не понимали, до какой степени. Но мы связались и пообщались с ним.

Джонни был одним из таких парней — он был просто милым, милым душой. [Он] никогда не был злым, всегда добродушный, всегда с улыбкой на лице. И он был хорошим парнем. Я имею в виду, мы были вместе почти 15 лет, и мы были друзьями на протяжении всего этого времени. Мы расстались с группой и с ним просто потому, что больше ничего не получалось, просто с точки зрения того, куда мы двигались как группа и куда он шёл как певец. Но в этом не было никакой ненависти; если честно, [у нас не было] ничего, кроме любви к этому парню. И я говорю это не потому, что он ушёл из жизни; я говорил это, когда мы расстались. То есть не было абсолютно никакой вражды. И его будет не хватать, потому что он является частью истории этой группы — большой частью. И я благодарен ему за то время, которое он нам уделил, и за то, что он позволил нам делать записи с ним и вместе. И я люблю эти записи — я люблю EP, "Thickskin" и "Revolutions Per Minute". Это большая часть нашей истории, которая помогла нам оказаться там, где мы сейчас находимся. Так что я всегда буду благодарен за неё и всегда буду скучать по ней. И я благодарен вам за то, что вы заговорили об этом, потому что о нём нужно говорить чаще. Я чувствую, что он затерялся среди других, и это несправедливо по отношению к нему и его памяти».

SKID ROW



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