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Гитарист SKID ROW — о смерти бывшего вокалиста



Dave "Snake" Sabo в рамках недавнего интервью в программе "Trunk Nation With Eddie Trunk" коснулся темы смерти Джонни Солинджера:



«Это ужасная, страшная трагедия. Это поистине большая потеря. Было очень тяжело, когда мы узнали об этом. Мы слышали, что он был болен. Мы не понимали, до какой степени. Но мы связались и пообщались с ним.



Джонни был одним из таких парней — он был просто милым, милым душой. [Он] никогда не был злым, всегда добродушный, всегда с улыбкой на лице. И он был хорошим парнем. Я имею в виду, мы были вместе почти 15 лет, и мы были друзьями на протяжении всего этого времени. Мы расстались с группой и с ним просто потому, что больше ничего не получалось, просто с точки зрения того, куда мы двигались как группа и куда он шёл как певец. Но в этом не было никакой ненависти; если честно, [у нас не было] ничего, кроме любви к этому парню. И я говорю это не потому, что он ушёл из жизни; я говорил это, когда мы расстались. То есть не было абсолютно никакой вражды. И его будет не хватать, потому что он является частью истории этой группы — большой частью. И я благодарен ему за то время, которое он нам уделил, и за то, что он позволил нам делать записи с ним и вместе. И я люблю эти записи — я люблю EP, "Thickskin" и "Revolutions Per Minute". Это большая часть нашей истории, которая помогла нам оказаться там, где мы сейчас находимся. Так что я всегда буду благодарен за неё и всегда буду скучать по ней. И я благодарен вам за то, что вы заговорили об этом, потому что о нём нужно говорить чаще. Я чувствую, что он затерялся среди других, и это несправедливо по отношению к нему и его памяти».







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