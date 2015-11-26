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У бывшего вокалиста SKID ROW печёночная недостаточность



Бывший вокалист SKID ROW Johnny Solinger поделился следующим сообщением:



«С тяжестью на сердце я должен сообщить всем о том, что происходит со мной и моим здоровьем. В течение последнего месяца я находился в больнице. У меня диагностирована печёночная недостаточность. И прогноз не очень хороший. Как и у большинства музыкантов, у меня нет медицинской страховки, а без неё очень трудно получить надлежащий уход.



В настоящее время я принимаю по меньшей мере семь различных лекарств, и каждые несколько дней мне нужно делать дренаж брюшной полости от жидкости, которая там скапливается. Я потерял много сил, и мне также потребуется физиотерапия.



В настоящее время я рассматриваю возможность организовать сбор средств, чтобы помочь оплатить медицинские счета и паллиативный уход, который мне понадобится в ближайшие месяцы. Я очень прошу тех из вас, кто мог бы помочь в этом, сделать шаг навстречу. Я бы не просил вас об этом, если бы мне не нужна была помощь, но, к сожалению, я нахожусь именно в таком положении.



Я ценю и хочу, чтобы вы все продолжали думать обо мне и посылали мне все исцеляющие вибрации, на которые вы способны, но я легко устаю, поэтому я попрошу вас не звонить и не писать, если это не является крайней необходимостью. Но, пожалуйста, если вы можете помочь в это трудное время, я буду вам очень признателен.



Люблю вас всех. Я размещу ссылку, по которой вы сможете сделать пожертвование, очень скоро, но я просто хотел проинформировать вас о моём состоянии».







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