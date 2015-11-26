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Skid Row

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25 май 2020 : 		 Видео с выступления SKID ROW в 1991 году

14 май 2020 : 		 Басист SKID ROW о мире после пандемии

4 май 2020 : 		 Басист SKID ROW о новом альбоме

30 мар 2020 : 		 Обучающее видео от гитариста SKID ROW

13 фев 2020 : 		 Бывший вокалист SKID ROW переносит выступления из-за аварии

11 дек 2019 : 		 Видео с выступления SKID ROW

23 май 2019 : 		 Басист SKID ROW доволен новым материалом

10 май 2019 : 		 Видео с выступления SKID ROW

9 май 2019 : 		 Новый альбом SKID ROW выйдет в этом году

5 мар 2019 : 		 Гитарист SKID ROW о том, почему домашнее видео не вышло на DVD

31 янв 2019 : 		 SKID ROW собираются в студию

29 янв 2019 : 		 Басист SKID ROW: «После выхода "Slave To The Grind" мы потеряли 45% женской аудитории»

18 янв 2019 : 		 Доступно переиздание дебютного альбома SKID ROW

27 дек 2018 : 		 Бывший вокалист SKID ROW выступил в Хьюстоне

4 сен 2018 : 		 Басист SKID ROW о постоянных вопросах о воссоединении с Bach'ом

7 июл 2018 : 		 Профессиональное видео с выступления SKID ROW

22 май 2018 : 		 Видео с выступления SKID ROW в Хельсинки

11 май 2018 : 		 Видео с выступления SKID ROW

2 мар 2018 : 		 Гитарист SKID ROW о реюнионе с Bach'ом: «Это как спросить о подружке, с которой встречался лет 20 назад»

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23 окт 2017 : 		 Вышел винил SKID ROW
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Басист SKID ROW: «Да я никогда и не дружил с Sebastian'ом»



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В рамках недавнего интервью с басистом SKID ROW Rachel'ом Bolan'ом у него спросили, пошёл ли оригинальный раскол в 1996 году ему на пользу:

«В группе всё было довольно плохо — со всеми нами вообще-то. [Мы] никогда не общались друг с другом, когда были дома, а большинство из нас жили в 15 минутах езды друг от друга. И в какой-то момент это стало совсем не весело, потому что это была просто херня, которая творилась вместе с подготовкой к работе и всему остальному. Это было в каком-то смысле облегчение. Царила меланхолия. Это было облегчение, и было замечательно, что я мог пойти домой и просто расслабиться и перезарядить свои батареи, но куда мы движемся дальше? Так что это было своего рода ожидание шторма — просто сидеть и наблюдать, что будет, когда он случится. И прошли годы, пока мы снова решили собрать группу, только в 2000 году мы пошли на этот шаг, и вот мы здесь, 20 лет спустя, всё ещё веселимся и даём много концертов. Ну, не сейчас, но мы давали много концертов [до пандемии] — 100 концертов в год. А это много для кучки стариков. [Смеётся]».

Bolan подтвердил, что он и его товарищи по группе «допускали мысль» о воссоединении с Bach'ом после ухода Harnell'a. Он также исключил возможность возобновления дружбы с Sebastian'ом, объяснив это так:

«Ну... Это был хороший заголовок для срача. Я бы не сказал, что мы были друзьями [когда мы вместе играли в группе]. Мы были товарищами по группе. Смекаете? Мы два очень разных человека».

После чего он добавил, что не видел Bach'a уже «уже много лет».

SKID ROW





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