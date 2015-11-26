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Басист SKID ROW : «Да я никогда и не дружил с Sebastian'ом»



В рамках недавнего интервью с басистом SKID ROW Rachel'ом Bolan'ом у него спросили, пошёл ли оригинальный раскол в 1996 году ему на пользу:



«В группе всё было довольно плохо — со всеми нами вообще-то. [Мы] никогда не общались друг с другом, когда были дома, а большинство из нас жили в 15 минутах езды друг от друга. И в какой-то момент это стало совсем не весело, потому что это была просто херня, которая творилась вместе с подготовкой к работе и всему остальному. Это было в каком-то смысле облегчение. Царила меланхолия. Это было облегчение, и было замечательно, что я мог пойти домой и просто расслабиться и перезарядить свои батареи, но куда мы движемся дальше? Так что это было своего рода ожидание шторма — просто сидеть и наблюдать, что будет, когда он случится. И прошли годы, пока мы снова решили собрать группу, только в 2000 году мы пошли на этот шаг, и вот мы здесь, 20 лет спустя, всё ещё веселимся и даём много концертов. Ну, не сейчас, но мы давали много концертов [до пандемии] — 100 концертов в год. А это много для кучки стариков. [Смеётся]».



Bolan подтвердил, что он и его товарищи по группе «допускали мысль» о воссоединении с Bach'ом после ухода Harnell'a. Он также исключил возможность возобновления дружбы с Sebastian'ом, объяснив это так:



«Ну... Это был хороший заголовок для срача. Я бы не сказал, что мы были друзьями [когда мы вместе играли в группе]. Мы были товарищами по группе. Смекаете? Мы два очень разных человека».



После чего он добавил, что не видел Bach'a уже «уже много лет».













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