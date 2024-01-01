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Skid Row

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SEBASTIAN BACH: «Нет никаких причин, по которым SKID ROW не могут быть вместе»



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В рамках сессии вопросов и ответов на "The 80s Cruise" Sebastian Bach снова заговорил о возможности воссоединения классического состава SKID ROW:

«Нет никаких причин, по которым SKID ROW не могут быть вместе. Я искренне считаю, что на данный момент проблема заключается в деловой стороне вопроса. Но мы всё ещё живы, так давайте соберём группу, пока у нас ещё есть волосы. Я не вижу проблемы... Я играю со всеми, кроме них. Это очень странно.

Многие ли из вас смотрели фильм METALLICA "Some Kind Of Monster"? Он никогда не устаревает. Всё дело в том, что у них был психотерапевт. И James Hetfield (фронтмен METALLICA) не мог репетировать до 16:00, а Lars (Ulrich, барабанщик METALLICA) злился и хлопал дверью. Но весь этот фильм — о работе METALLICA с психотерапевтом.

А SKID ROW никто не помогал. Было что-то из серии: "Ребята, вы сами по себе. Разбирайтесь сами". И в каждой книге, которую я читал, будь то книга об AEROSMITH или MÖTLEY CRÜE, там говорится о том, что им кто-то помогал. Так что, может быть, есть какой-то психотерапевт, который хочет получить деньги и собрать группу обратно. Нет никаких причин, чтобы мы не были вместе».






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