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Skid Row

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27 дек 2018 : 		 Бывший вокалист SKID ROW выступил в Хьюстоне

4 сен 2018 : 		 Басист SKID ROW о постоянных вопросах о воссоединении с Bach'ом

7 июл 2018 : 		 Профессиональное видео с выступления SKID ROW

22 май 2018 : 		 Видео с выступления SKID ROW в Хельсинки

11 май 2018 : 		 Видео с выступления SKID ROW

2 мар 2018 : 		 Гитарист SKID ROW о реюнионе с Bach'ом: «Это как спросить о подружке, с которой встречался лет 20 назад»

5 фев 2018 : 		 SKID ROW хотят в студию

23 окт 2017 : 		 Вышел винил SKID ROW

6 июн 2017 : 		 Видео с выступления SKID ROW

29 май 2017 : 		 Видео с выступления SKID ROW

31 янв 2017 : 		 SKID ROW начнут запись в феврале

28 янв 2017 : 		 Гитарист SKID ROW о выборе вокалиста

15 янв 2017 : 		 SKID ROW нашли вокалиста

20 дек 2016 : 		 Обсуждение реюниона SKID ROW прекращено, заявил SEBASTIAN BACH

9 дек 2016 : 		 SKID ROW работают над новым материалом

22 ноя 2016 : 		 Видео с выступления SKID ROW

7 окт 2016 : 		 Туровый вокалист SKID ROW о будущем

5 авг 2016 : 		 Видео с выступления SKID ROW

30 май 2016 : 		 SEBASTIAN BACH о реюнионе SKID ROW: «Я за, если они захотят»

28 апр 2016 : 		 Бывший вокалист DRAGONFORCE выступил со SKID ROW

14 фев 2016 : 		 Бывший вокалист DRAGONFORCE выступил со SKID ROW

2 янв 2016 : 		 Бывший вокалист DRAGONFORCE может оказаться в SKID ROW

31 дек 2015 : 		 SKID ROW не воссоединяются с SEBASTIAN'ом BACH'ом

30 дек 2015 : 		 SKID ROW расстались с вокалистом

24 сен 2015 : 		 Видео с выступления SKID ROW

6 авг 2015 : 		 Видео с выступления SKID ROW
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Бывший вокалист SKID ROW выступил в Хьюстоне



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Бывший вокалист SKID ROW Johnny Solinger выступил в Хьюстоне двадцатого декабря — видео доступно ниже.

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КомментарииСкрыть/показать 2 )

ВоваУпоров


27 дек 2018, 20:02		Хьюстон, у нас проблемы!

LU777


27 дек 2018, 23:16		Хороший чувак кстати! И поёт в тему!
Вот группа у него конечно....:-)....ну должны же мальчики тренироваться на сцене когда то :-)



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