Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*TED NUGENT: «Байден — зомби!» 27
*Вокалист LAMB OF GOD: «Парни из METALLICA нас любят» 23
*GENE SIMMONS: «Почему я продолжаю утверждать, что рок мёртв» 23
*MIKE SHINODA: «LINKIN PARK сыграли роль в разрушении границ ... 22
*Гитарист BLACK SABBATH не рад появлению песни с DIO 20
[= ||| все новости группы



*

Skid Row

*



24 мар 2021 : 		 SKID ROW нашли продюсера

9 мар 2021 : 		 Басист SKID ROW получил первую дозу

8 фев 2021 : 		 Басист SKID ROW: «Люблю носить маски и вот почему...»

1 фев 2021 : 		 Гитарист SKID ROW: «С детства с расстройствами»

20 окт 2020 : 		 Басист SKID ROW: «Да я никогда и не дружил с Sebastian'ом»

15 окт 2020 : 		 Басист SKID ROW: «Думаем насчёт стрима»

17 июл 2020 : 		 Басист SKID ROW о COVID-19: «Это по-настоящему страшно!»

13 июл 2020 : 		 SKID ROW все еще сочиняют

18 июн 2020 : 		 Басист SKID ROW основал мыловарню

25 май 2020 : 		 Видео с выступления SKID ROW в 1991 году

14 май 2020 : 		 Басист SKID ROW о мире после пандемии

4 май 2020 : 		 Басист SKID ROW о новом альбоме

30 мар 2020 : 		 Обучающее видео от гитариста SKID ROW

13 фев 2020 : 		 Бывший вокалист SKID ROW переносит выступления из-за аварии

11 дек 2019 : 		 Видео с выступления SKID ROW

23 май 2019 : 		 Басист SKID ROW доволен новым материалом

10 май 2019 : 		 Видео с выступления SKID ROW

9 май 2019 : 		 Новый альбом SKID ROW выйдет в этом году

5 мар 2019 : 		 Гитарист SKID ROW о том, почему домашнее видео не вышло на DVD

31 янв 2019 : 		 SKID ROW собираются в студию

29 янв 2019 : 		 Басист SKID ROW: «После выхода "Slave To The Grind" мы потеряли 45% женской аудитории»

18 янв 2019 : 		 Доступно переиздание дебютного альбома SKID ROW

27 дек 2018 : 		 Бывший вокалист SKID ROW выступил в Хьюстоне

4 сен 2018 : 		 Басист SKID ROW о постоянных вопросах о воссоединении с Bach'ом

7 июл 2018 : 		 Профессиональное видео с выступления SKID ROW

22 май 2018 : 		 Видео с выступления SKID ROW в Хельсинки
Показать далее
| - |

|||| сегодня

SKID ROW нашли продюсера



*
zoom
*
* *
Гитарист SKID ROW Dave "Snake" Sabo в недавнем интервью ответил на вопрос, будет ли группа продолжать работу с Michael'ом Wagener'ом:

«Мы сделали кое-что с ним, это новый материал. Но он решил взять паузу, думаю, не от нас, а ото всего музыкального бизнеса. Мы отлично с ним работали. Так что теперь будем сотрудничать с Nick'ом Raskulinecz'ем (FOO FIGHTERS, DEFTONES, MASTODON, RUSH).

Как я уже сказал, мы с Michael'ом сделали несколько новых песен, но он решил взять паузу. Nick'y интересно с нами, он давно дружит с Rachel'ом, живёт тут, в Нэшвилле. Ну и всё в итоге сошлось — давайте соберёмся и что-то сделаем вместе! Так что осталось подобрать время, когда мы сможем дотащить до этого места свои жёппки, засядем, несколько недель поработаем и посмотрим, что из этого всего получится... Я с оптимизмом смотрю в будущее. Ну и плюс его репутация — он сделал ряд очень классных пластинок. И он рад, что будет работать над нашей новой музыкой, так что я думаю, что опыт будет удачным!»

SKID ROW Taps Producer NICK RASKULINECZ For New Album Sessions





Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 75

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2021 © Russian Darkside e-Zine.   Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом