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SKID ROW нашли продюсера



Гитарист SKID ROW Dave "Snake" Sabo в недавнем интервью ответил на вопрос, будет ли группа продолжать работу с Michael'ом Wagener'ом:



«Мы сделали кое-что с ним, это новый материал. Но он решил взять паузу, думаю, не от нас, а ото всего музыкального бизнеса. Мы отлично с ним работали. Так что теперь будем сотрудничать с Nick'ом Raskulinecz'ем (FOO FIGHTERS, DEFTONES, MASTODON, RUSH).



Как я уже сказал, мы с Michael'ом сделали несколько новых песен, но он решил взять паузу. Nick'y интересно с нами, он давно дружит с Rachel'ом, живёт тут, в Нэшвилле. Ну и всё в итоге сошлось — давайте соберёмся и что-то сделаем вместе! Так что осталось подобрать время, когда мы сможем дотащить до этого места свои жёппки, засядем, несколько недель поработаем и посмотрим, что из этого всего получится... Я с оптимизмом смотрю в будущее. Ну и плюс его репутация — он сделал ряд очень классных пластинок. И он рад, что будет работать над нашей новой музыкой, так что я думаю, что опыт будет удачным!»







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