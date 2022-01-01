13 июл 2022



Новое видео SKID ROW



"Tear It Down", новое видео SKID ROW, доступно ниже. Этот трек взят из нового альбома "The Gang's All Here", выход которого намечен на 14 октября на earMUSIC:



01. Hell Or High Water

02. The Gang's All Here

03. Not Dead Yet

04. Time Bomb

05. Resurrected

06. Nowhere Fast

07. When The Lights Come On

08. Tear It Down

09. October's Song

10. World's On Fire







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