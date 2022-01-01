Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Лидер MEGADETH наехал на техников JUDAS PRIEST 25
*Басист ANTHRAX: «BLACK SABBATH изобрели тяжёлый металл» 19
*Гитарист METALLICA: «В годы пандемии мы не сидели сложа руки... 19
*ROB HALFORD — о двух концертах с BLACK SABBATH в качестве фр... 11
*CARLOS SANTANA упал на сцене 10
*KAM LEE — о своём утверждении, что Чак Шульдинер занимался п... 9
*Новое видео AVANTASIA 7
*Видео с выступления RAGE AGAINST THE MACHINE 7
*Новое видео STRATOVARIUS 7
*Сын фронтмена METALLICA не согласен с утверждением, что рок ... 7
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Лидер MEGADETH наехал на техников JUDAS PRIEST 25
*Басист ANTHRAX: «BLACK SABBATH изобрели тяжёлый металл» 19
*Гитарист METALLICA: «В годы пандемии мы не сидели сложа руки... 19
*ROB HALFORD — о двух концертах с BLACK SABBATH в качестве фр... 11
*CARLOS SANTANA упал на сцене 10
[= ||| все новости группы



*

Skid Row

*



13 июл 2022 : 		 Новое видео SKID ROW

13 июл 2022 : 		 Гитарист SKID ROW назвал гитариста METALLICA талантливым и недооценённым

26 май 2022 : 		 Новое видео SKID ROW

24 май 2022 : 		 Вокалист SKID ROW исполняет хит SIA

24 май 2022 : 		 Видео полного выступления SKID ROW

16 май 2022 : 		 Видео полного выступления SKID ROW

12 май 2022 : 		 Видео с выступления SKID ROW

9 май 2022 : 		 Вокалист SKID ROW исполняет JOURNEY

3 май 2022 : 		 Гитарист SKID ROW пропустил концерт

1 май 2022 : 		 Басист SKID ROW — о влиянии гранжа

28 апр 2022 : 		 Бывший вокалист SKID ROW хвалит нынешнего вокалиста SKID ROW

24 апр 2022 : 		 Гитарист SKID ROW: «Моё счастье не в количестве 000»

19 апр 2022 : 		 Гитарист SKID ROW назвал преступлением отсутствие SCORPIONS в ЗСРНР

15 апр 2022 : 		 ERIK GRÖNWALL о работе в SKID ROW

13 апр 2022 : 		 Вокалист SKID ROW исполняет трек GUNS N' ROSES

4 апр 2022 : 		 Гитарист SKID ROW — о переменах в составе

31 мар 2022 : 		 Видео с выступления SKID ROW

30 мар 2022 : 		 Erik Grönwall впервые встретился с участниками SKID ROW за четыре дня до концерта

28 мар 2022 : 		 Erik Grönwall дебютировал в SKID ROW

25 мар 2022 : 		 Новая песня SKID ROW

24 мар 2022 : 		 Бывший вокалист H.E.A.T. в SKID ROW

19 мар 2022 : 		 Гитарист SKID ROW — о несостоявшемся реюнионе в 2016 году

28 фев 2022 : 		 Новый альбом SKID ROW выйдет осенью

7 фев 2022 : 		 Басисту SKID ROW удалили аппендикс

25 янв 2022 : 		 Видео с выступления SKID ROW

16 дек 2021 : 		 SEBASTIAN BACH — о том, что с ним было трудно в SKID ROW
Показать далее
| - |

|||| 13 июл 2022

Новое видео SKID ROW



zoom
"Tear It Down", новое видео SKID ROW, доступно ниже. Этот трек взят из нового альбома "The Gang's All Here", выход которого намечен на 14 октября на earMUSIC:

01. Hell Or High Water
02. The Gang's All Here
03. Not Dead Yet
04. Time Bomb
05. Resurrected
06. Nowhere Fast
07. When The Lights Come On
08. Tear It Down
09. October's Song
10. World's On Fire




Like!+2Dislike!-1


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 447

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2022 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом