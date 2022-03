сегодня



Видео с выступления SKID ROW



SKID ROW отыграли второе шоу с новым вокалистом Erik'ом Grönwall'ом:



01. Slave To The Grind



02. Big Guns



03. 18 And Life



04. Piece Of Me



05. Livin' On A Chain Gang



06. Monkey Business



07. I Remember You



08. The Gang's All Here



09. Youth Gone Wild













+0 -0



просмотров: 84