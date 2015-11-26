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Басист SKID ROW получил первую дозу



Басист SKID ROW Rachel Bolan получил первую дозу вакцины от COVID-19 — об этом музыкант сообщил в Инстаграм-аккаунте:



«Угадайте-ка что? Одну вставил, другая следом! Очень легко и прекрасно организовано. Надеюсь, что это приблизит нас к тому, что на сцене и в залах будет безопасно. #vaccinate #shots #follow».







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