Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Новый альбом MEGADETH вот уже почти совсем 80
*Лидер BEHEMOTH решил бороться с преследованиями 56
*UDO DIRKSCHNEIDER: «Почему я до сих пор исполняю песни ACCEP... 37
*Лидер BEHEMOTH: «Я любимый козёл отпущения для прокурора» 27
*Новая песня БАТЮШКА 19
[= ||| все новости группы



*

Skid Row

*



9 мар 2021 : 		 Басист SKID ROW получил первую дозу

8 фев 2021 : 		 Басист SKID ROW: «Люблю носить маски и вот почему...»

1 фев 2021 : 		 Гитарист SKID ROW: «С детства с расстройствами»

20 окт 2020 : 		 Басист SKID ROW: «Да я никогда и не дружил с Sebastian'ом»

15 окт 2020 : 		 Басист SKID ROW: «Думаем насчёт стрима»

17 июл 2020 : 		 Басист SKID ROW о COVID-19: «Это по-настоящему страшно!»

13 июл 2020 : 		 SKID ROW все еще сочиняют

18 июн 2020 : 		 Басист SKID ROW основал мыловарню

25 май 2020 : 		 Видео с выступления SKID ROW в 1991 году

14 май 2020 : 		 Басист SKID ROW о мире после пандемии

4 май 2020 : 		 Басист SKID ROW о новом альбоме

30 мар 2020 : 		 Обучающее видео от гитариста SKID ROW

13 фев 2020 : 		 Бывший вокалист SKID ROW переносит выступления из-за аварии

11 дек 2019 : 		 Видео с выступления SKID ROW

23 май 2019 : 		 Басист SKID ROW доволен новым материалом

10 май 2019 : 		 Видео с выступления SKID ROW

9 май 2019 : 		 Новый альбом SKID ROW выйдет в этом году

5 мар 2019 : 		 Гитарист SKID ROW о том, почему домашнее видео не вышло на DVD

31 янв 2019 : 		 SKID ROW собираются в студию

29 янв 2019 : 		 Басист SKID ROW: «После выхода "Slave To The Grind" мы потеряли 45% женской аудитории»

18 янв 2019 : 		 Доступно переиздание дебютного альбома SKID ROW

27 дек 2018 : 		 Бывший вокалист SKID ROW выступил в Хьюстоне

4 сен 2018 : 		 Басист SKID ROW о постоянных вопросах о воссоединении с Bach'ом

7 июл 2018 : 		 Профессиональное видео с выступления SKID ROW

22 май 2018 : 		 Видео с выступления SKID ROW в Хельсинки

11 май 2018 : 		 Видео с выступления SKID ROW
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Басист SKID ROW получил первую дозу



*
zoom
*
* *
Басист SKID ROW Rachel Bolan получил первую дозу вакцины от COVID-19 — об этом музыкант сообщил в Инстаграм-аккаунте:

«Угадайте-ка что? Одну вставил, другая следом! Очень легко и прекрасно организовано. Надеюсь, что это приблизит нас к тому, что на сцене и в залах будет безопасно. #vaccinate #shots #follow».

SKID ROW



Like!+1Dislike!-2


КомментарииСкрыть/показать

Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 421

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2021 © Russian Darkside e-Zine.   Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом