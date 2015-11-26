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Басист SKID ROW о COVID-19: «Это по-настоящему страшно!»



Басист SKID ROW Rachel Bolan в рамках разговора в программе "Coffee Talk With Adika Live" ответил на вопрос, стали ли граждане Теннесси воспринимать пандемию всерьёз:



«Наконец-то да. До этого — не особо. Нигде не было установленных норм безопасности. Я всё ещё считаю, что здесь всё слишком небрежно, но тебе наконец-то приходится носить маску, когда ты заходишь в магазины. А в ресторанах есть бумажное меню, ограниченное количество мест.



Мы пошли в ресторан впервые с тех пор, как всё это случилось, около двух с половиной недель назад. И это было очень странно. Пришлось ждать снаружи, потому что там уже было 10 человек, и мы вошли в ресторан в масках. Меню было из бумаги, которую выбросили после того, как мы его использовали. Официант был в маске и перчатках. И он чувствовал себя в безопасности. Это было странно, но безопасно. И до сих пор всё хорошо.



Моя девушка — медсестра, она работает в хосписе. Ей приходится ходить в помещения, где есть отделения COVID, и всё такое. Так что любому, кто думает, что это всё не по-настоящему, могу сказать, что это всё реально. И мы получаем реальные цифры несколько раз в день через Американскую ассоциацию медсестёр. И это реальность. И это по-настоящему страшно».



Bolan также упомянул о том, как гастрольная индустрия может измениться в результате пандемии COVID-19:



«Ни в коем случае не будет быстрого решения проблемы. Потому что в этом заключается наше дело — вы играете перед кучей людей, которые кричат, орут, плюются и всё такое. И ты встречаешься с людьми, тусуешься с ними, ты вступаешь в контакт со многими людьми — не только с группой, но и со всеми, кто там есть. И нет никакого способа быстро всё это исправить.



Все наши шоу в этом году были перенесены на 2021 год. И теперь наши концерты в Китае, которые должны были состояться в марте этого года и были перенесены на март 2021 года, будут перенесены на март 2022 года. Так что я не знаю, в каком направлении всё пойдёт.



Нам всем нужно серьёзно отнестись к этому и принять непосредственное участие. Я, наверное, услышу немало дерьма в свой адрес за эти слова, но это не политический ход — это реальная вещь — и это чертовски страшно и должно восприниматься всерьёз.



Я разместил фотографию своей маски, своей N95, и какой-то парень просто пририсовал туда смайлик овцы. И я ответил: "Ну не". Я не овца. Я делаю это только для того, чтобы защитить себя и окружающих. Потому что это страшно, чувак, — это страшная вещь — с этим можно бороться, исходя из всего, что я прочитал. И я не имею в виду просто гуглить какие-то рекомендации Школы Медицины Интернета. Я имею в виду реальные цифры, которые мы получаем здесь и сейчас.



Мы просто должны какое-то время придерживаться установленных правил. Я помню, как люди бесились от того, что им приходилось пристёгиваться ремнями безопасности. Но все с этим смирились. И в итоге они, вероятнее всего, спасли их жизни далеко не один раз.



Зайти в Shoprite или Kroger в маске на 25 минут — не сложно, это не убьёт тебя, но если не сделать этого, то может и убить».













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