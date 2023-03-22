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Skid Row

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Богом для гитариста SKID ROW является...



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Гитарист SKID ROW Dave "Snake" Sabo в разделе программы "The Rock Show With Johnnie Walker" в разделе «Рок-бог» остановил свой выбор на вокалисте KISS:

«Моим первым концертом в жизни был концерт KISS в Madison Square Garden 16 декабря 1977 года. Я тогда путешествовал со своим приятелем Jon'ом Bon Jovi, мы пошли на этот концерт, и я вышел оттуда совершенно другим человеком. Это фактически изменило мою жизнь. И с тех пор я одержим KISS.

В 2000 году SKID ROW получили возможность отправиться в турне по Соединённым Штатам с KISS, и это стало кульминацией мечты всей моей жизни.

Paul Stanley написал книгу о том, каким должен быть рок-бог».




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КомментарииСкрыть/показать 4 )

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22 мар 2023
S
Sw0Rn
Какая публика такие и кумиры)
22 мар 2023
o
olly71
да печально . какой узкий кругозор у этого ...
Like!1
22 мар 2023
Cinemanick
А почему бы и нет, в Штатах много подростков угарали по Kiss в 70-х.
22 мар 2023
C
Crane76
Всё лучше чем какие нибудь обрыганы типо Mayhem

просмотров: 778

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