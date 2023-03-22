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Богом для гитариста SKID ROW является...



Гитарист SKID ROW Dave "Snake" Sabo в разделе программы "The Rock Show With Johnnie Walker" в разделе «Рок-бог» остановил свой выбор на вокалисте KISS:



«Моим первым концертом в жизни был концерт KISS в Madison Square Garden 16 декабря 1977 года. Я тогда путешествовал со своим приятелем Jon'ом Bon Jovi, мы пошли на этот концерт, и я вышел оттуда совершенно другим человеком. Это фактически изменило мою жизнь. И с тех пор я одержим KISS.



В 2000 году SKID ROW получили возможность отправиться в турне по Соединённым Штатам с KISS, и это стало кульминацией мечты всей моей жизни.



Paul Stanley написал книгу о том, каким должен быть рок-бог».







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