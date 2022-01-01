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*Новая песня AVANTASIA 16
*Гитарист EXODUS: «Почти год не беру в рот крепкого и играю к... 14
*Новое видео GRAVE DIGGER 10
*Новое видео ARCH ENEMY 8
*На новом альбоме SOULFLY будет 10-минутный эпик 8
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Skid Row

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24 май 2022 : 		 Видео полного выступления SKID ROW

16 май 2022 : 		 Видео полного выступления SKID ROW

12 май 2022 : 		 Видео с выступления SKID ROW

9 май 2022 : 		 Вокалист SKID ROW исполняет JOURNEY

3 май 2022 : 		 Гитарист SKID ROW пропустил концерт

1 май 2022 : 		 Басист SKID ROW — о влиянии гранжа

28 апр 2022 : 		 Бывший вокалист SKID ROW хвалит нынешнего вокалиста SKID ROW

24 апр 2022 : 		 Гитарист SKID ROW: «Моё счастье не в количестве 000»

19 апр 2022 : 		 Гитарист SKID ROW назвал преступлением отсутствие SCORPIONS в ЗСРНР

15 апр 2022 : 		 ERIK GRÖNWALL о работе в SKID ROW

13 апр 2022 : 		 Вокалист SKID ROW исполняет трек GUNS N' ROSES

4 апр 2022 : 		 Гитарист SKID ROW — о переменах в составе

31 мар 2022 : 		 Видео с выступления SKID ROW

30 мар 2022 : 		 Erik Grönwall впервые встретился с участниками SKID ROW за четыре дня до концерта

28 мар 2022 : 		 Erik Grönwall дебютировал в SKID ROW

25 мар 2022 : 		 Новая песня SKID ROW

24 мар 2022 : 		 Бывший вокалист H.E.A.T. в SKID ROW

19 мар 2022 : 		 Гитарист SKID ROW — о несостоявшемся реюнионе в 2016 году

28 фев 2022 : 		 Новый альбом SKID ROW выйдет осенью

7 фев 2022 : 		 Басисту SKID ROW удалили аппендикс

25 янв 2022 : 		 Видео с выступления SKID ROW

16 дек 2021 : 		 SEBASTIAN BACH — о том, что с ним было трудно в SKID ROW

10 дек 2021 : 		 Гитарист SKID ROW — о смерти бывшего вокалиста

1 дек 2021 : 		 ROB HAMMERSMITH из SKID ROW назвал пять барабанщиков, повлиявших на его манеру игры

23 ноя 2021 : 		 SKID ROW вместе с DEAD SLED COFFEE выпускают кофе

26 окт 2021 : 		 Бокс-сет SKID ROW выйдет зимой
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Видео полного выступления SKID ROW



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Видео полного выступления SKID ROW, которое состоялось 20 мая в Pompano Beach Amphitheater, Pompano Beach, Florida, доступно для просмотра ниже.




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