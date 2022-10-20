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Skid Row

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Вокалист SKID ROW — о том, как фанаты группы путают его с SEBASTIAN'ом BACH'ом



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Нынешний фронтмен SKID ROW Erik Grönwall недавно поговорил с The Rock N' Roll & Coffee Show о том, как его приняли фанаты группы после того, как он пришёл в группу в начале этого года на замену ZP Theart'у:

«Есть много разных типов фанатов. Я понял это... Когда мы выступали в Калифорнии, некоторые подходили ко мне после концерта и говорили: "Sebastian, ты всё ещё на коне". [Смеётся]. Да, такое случалось. Есть фанаты, которые до сих пор думают, что Себастьян в группе, а есть фанаты, которые знают всю историю».

Он также сказал, что его не беспокоит тот факт, что некоторые фанаты всё ещё требуют, чтобы Skid Row вернули свой классический состав, в который входит Bach:

«Я понимаю точку зрения фанатов, которые хотят видеть оригинальный состав, потому что сам являюсь фанатом Бона Скотта. Но я думаю, что люди по-настоящему рады новому альбому, и мне кажется, что даже те, кто хочет увидеть оригинальный состав, начинают его одобрять. Когда я пришёл в эту группу, я понял, что это привилегия — когда есть люди, которые интересуются группой, говорят о ней, обсуждают всё связанное с ней. Многие группы могут о таком только мечтать, и это привилегия. Все эти люди говорят о Skid Row, им нравится этот певец, им нравится эта песня, им нравится эта эпоха, и это просто невероятно, когда люди в восторге или ненавидят группу. [Смеётся]».




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КомментарииСкрыть/показать 1 )

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20 окт 2022
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timekiller61
Ну по моему с Себастианом Бахом этого чорта мелкого не спутать даже в темноте.....

просмотров: 239

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