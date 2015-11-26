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Skid Row

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Басист SKID ROW: «Продюсер вернул нас к корням и мне это нравится!»



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Rachel Bolan в недавнем интервью рассказал о том, как идет работа над долгожданным альбомом:

«Нам очень повезло работать с Nick'ом Raskulinecz'ом. И я уверен, что если вы не совсем в танке, то слышали его работы. Он продюсировал несколько пластинок FOO FIGHTERS, STONE SOUR, HALESTORM, EVANESCENCE, RUSH, ALICE IN CHAINS… У него впечатляющий список. И мы работаем с ним в Нашвилле. Он еще и мой сосед.

Он сделал с нами нечто просто невероятное. И описал это так: "Он вырос, слушая нас. Я имею в виду, вырос — у нас не такая уж большая разница в возрасте, около 10 лет, думаю где-то так. Но он слушал нас. Знаете, когда вы слушаете группу, вы можете послушать ее первый альбом, и вы будете слушать эту группу до конца своей жизни. А потом группа как бы отдаляется, потому что этот альбом был частью их самих, но он уже не так близок их сердцу. И я не говорю об этом в плохом смысле, просто вы отдаляетесь все дальше и дальше от своих корней. Тем не менее, он вернул нас обратно. Он взял наши песни... Он слушал материал, я приносил песню, или Snake [гитарист Dave Sabo] и я приносили песню и мы говорили: "Чувак, эта песня потрясающая". А он слушал ее и говорил: "Это не SKID ROW. Она не звучит как SKID ROW." А мы такие: "Чувак, мы и есть SKID ROW. Какого черта? [Смеется]".

Он такой креативный. Начиная с пре-продакшна, он стоял рядом с каждым парнем... Весь его рабочий процесс... Благодаря ему я почувствовал, что теперь я лучший басист. Потому что он говорит: "Чувак, ты не должен играть так. Ты играешь не так". А я такой: "Вау. Он прав. Я отошел от того, как я раньше думал". И он проделал это с каждым парнем... Он просто пришел к нам, распотрошил все, а потом вставил обратно. А не просто говорил: "Это ужасно". Наоборот: "Вот, чувак. Давай вставим это сюда", и так далее, и просто менял все местами. Он был как хирург. И он такой креативный. Просто слушая его, все идеи так и сыплются как из рога изобилия. И я стараюсь не отставать от него... Так вот, он сделал так, что мы взяли хорошие песни и превратили их в действительно великие произведения. И, как вы можете видеть, я очень взволнован этим. И все мы тоже».

RACHEL BOLAN Says Producer NICK RASKULINECZ Has Brought SKID ROW Back To Band





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