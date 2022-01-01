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Гитарист SKID ROW — о разрыве с ZP Theart'ом



Dave "Snake" Sabo в недавнем интервью признался, что расстаться с ZP Theart'ом было непросто:



«Это решение не было трудным с точки зрения таланта Erik'а, потому что он говорит сам за себя. Просто мы оказались на перепутье, когда закончили большую часть [новой пластинки SKID ROW]. Насколько помню, у нас было три трека с вокалом, но большая часть музыки была закончена, если не вся. И мы просто поняли, что нам нужно что-то менять. И это было суровое осознание. С ZP не было никаких споров или чего-то подобного; не было никакой вражды. Я думаю, что мы оба — и когда я говорю "мы", я имею в виду ZP с одной стороны и себя, Rachel'a [Bolan'a, бас], Scotti [Hill'a, гитара] и Rob'a [Hammersmith'a, барабаны] с другой — мы просто знали, что две стороны идут в разных направлениях, если быть честными».



Далее Snake отметил, что было трудно уволить Theart'а из SKID ROW, «потому что он очень хороший парень»:



«Мне было очень весело с ним. Он отличный певец, но мы шли в двух разных направлениях, и это было неизбежно. Мы записывали альбом, как я уже сказал, и мы просто ощутили: "Если мы хотим что-то изменить, мы должны сделать это сейчас". И это было не самое подходящее время для перемен, поскольку мы были в середине записи альбома, и у нас был запланированы концерты со SCORPIONS в Лас-Вегасе. Так что это было очень сложно. И у нас был только один человек на примете, и это был Erik. Поэтому, когда мы поняли, то приняли решение и сообщили ZP, что мы пойдём разными путями, как я уже сказал, я думаю, что все прекрасно понимали, что мы движемся в противоположных или разных направлениях».



На вопрос о том, были ли эти разные направления музыкального или личного характера, Sabo сказал:



«И то, и то. Мы как музыканты, как артисты, как люди начали идти двумя разными путями. Как я уже сказал, не было никаких ссор или чего-то подобного; никто не сделал ничего такого, что было бы непристойным или неуважительным. Ничего такого».







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