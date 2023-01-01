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*GEEZER BUTLER: «Не ем мясо после восьми» 30
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Skid Row

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Гитарист SKID ROW не считает гранж виновным в крахе глэма



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Гитарист SKID ROW Dave "Snake" Sabo вступил в бесконечный спор о том, как подъём гранжа в начале 1990-х годов вытеснил большинство хард-рок-групп с радиостанций и MTV, а продажи альбомов и билетов на концерты резко упали. В новом интервью для Metal Edge на вопрос о «крахе» глэм-металл-сцены 1980-х годов Snake ответил:

«Я не припомню, чтобы я винил, знаете ли, гранж-музыку или движение в том, что они всё разрушили. Я помню, что в один момент мы гастролировали с BON JOVI, а в другой — с PANTERA и SOUNDGARDEN. Так что нам посчастливилось попасть на разные уровни с теми группами, с которыми мы могли гастролировать. Поэтому я не считаю гранж причиной гибели глэма, я думаю, что, как и любой другой музыкальный жанр, он исчерпает себя и его придётся изобретать заново. Так происходит с каждым музыкальным стилем, который существует сколько-нибудь лет. Он достигнет критической массы, и публика устанет от него. В своё время на лейблах появилось слишком много одинаково звучащих артистов, и всё перенасытилось. Человеку свойственно хотеть чего-то нового, когда чего-либо становится слишком много. Парни из гранжа имели свой голос и представляли себя как нечто отличное от нас, так что это было вполне логично».

На вопрос, был ли он поклонником гранжа, Sabo ответил:

«О да, это было круто. Как я уже говорил, с нами выступали SOUNDGARDEN, и мы их любили. Я и сейчас их люблю. Мы смотрели на NIRVANA или кого-либо ещё и винили их в том, что наша музыка отошла на второй план и потеряла популярность. Такова природа музыкального бизнеса, да и жизни в целом. И правда в том, что очень многие великие группы той эпохи были причислены к "гранжевому движению", что не сильно отличается от причисления групп к "глэм-металлу". Множество классных групп, справедливо или нет, оказались в одной обойме. Я думаю, что это произошло со многими группами гранж-сцены, а также с нашей сценой».




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