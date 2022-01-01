Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*DARKSIDE.ru : нам 24 года! 79
*Лидер MEGADETH назвал имя басиста 30
*HYPOCRISY расстались с барабанщиком 23
*Новое видео KREATOR 18
*Новое видео RAMMSTEIN 14
*TED NUGENT — о случившемся на Оскаре: «Сделай так белый, он ... 10
*Новое видео MACHINE HEAD 10
*Лидер MEGADETH: «Как я с...л в Белом Доме» 10
*JOHN 5 — о поступке Уилла Смита 9
*MIKE MCCREADY и JOSH HOMME на новом альбоме OZZY OSBOURNE 9
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*DARKSIDE.ru : нам 24 года! 79
*Лидер MEGADETH назвал имя басиста 30
*HYPOCRISY расстались с барабанщиком 23
*Новое видео KREATOR 18
*Новое видео RAMMSTEIN 14
[= ||| все новости группы



*

Skid Row

*



13 апр 2022 : 		 Вокалист SKID ROW исполняет трек GUNS N' ROSES

4 апр 2022 : 		 Гитарист SKID ROW — о переменах в составе

31 мар 2022 : 		 Видео с выступления SKID ROW

30 мар 2022 : 		 Erik Grönwall впервые встретился с участниками SKID ROW за четыре дня до концерта

28 мар 2022 : 		 Erik Grönwall дебютировал в SKID ROW

25 мар 2022 : 		 Новая песня SKID ROW

24 мар 2022 : 		 Бывший вокалист H.E.A.T. в SKID ROW

19 мар 2022 : 		 Гитарист SKID ROW — о несостоявшемся реюнионе в 2016 году

28 фев 2022 : 		 Новый альбом SKID ROW выйдет осенью

7 фев 2022 : 		 Басисту SKID ROW удалили аппендикс

25 янв 2022 : 		 Видео с выступления SKID ROW

16 дек 2021 : 		 SEBASTIAN BACH — о том, что с ним было трудно в SKID ROW

10 дек 2021 : 		 Гитарист SKID ROW — о смерти бывшего вокалиста

1 дек 2021 : 		 ROB HAMMERSMITH из SKID ROW назвал пять барабанщиков, повлиявших на его манеру игры

23 ноя 2021 : 		 SKID ROW вместе с DEAD SLED COFFEE выпускают кофе

26 окт 2021 : 		 Бокс-сет SKID ROW выйдет зимой

15 окт 2021 : 		 Басист — SKID ROW о новом альбоме

7 окт 2021 : 		 Видео с выступления SKID ROW

25 авг 2021 : 		 Новый альбом SKID ROW выйдет весной

18 авг 2021 : 		 Видео с выступления SKID ROW

8 авг 2021 : 		 Видео с выступления SKID ROW

26 июл 2021 : 		 Обучающее видео от SKID ROW

24 июл 2021 : 		 Басист SKID ROW: «Продюсер вернул нас к корням и мне это нравится!»

6 июл 2021 : 		 SKID ROW не выпустят ничего до 2022 года

28 июн 2021 : 		 Музыканты — о смерти Джонни Солинджера

28 июн 2021 : 		 Умер бывший вокалист SKID ROW
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Вокалист SKID ROW исполняет трек GUNS N' ROSES



zoom
Вокалист SKID ROW Erik Grönwall опубликовал видео исполнения акустической версии хита GUNS N' ROSES "Nightrain".

Watch New SKID ROW Frontman ERIK GRГ–NWALL Sing Acoustic Version Of GUNS N





Like!+0Dislike!-1


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет





















просмотров: 326





|||
=]




[=

 

 

=]











                                                                         





/\\Вверх













Рейтинг@Mail.ru




 


 










 1997-2022 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом