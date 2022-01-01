Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Обложка и трек-лист нового альбома LORD BELIAL 22
*KERRY KING: «JUDAS PRIEST должны быть в ЗСРнР!» 16
*Новое видео KID ROCK 13
*Вокалисты DISTURBED и AVENGED SEVENFOLD — против «не говори ... 13
*Новое видео CREMATORY 11
*Гитарист SEPULTURA: «Наш президент хуже Трампа» 9
*Вокалистка ARCH ENEMY завершила запись дебюта 9
*Новое видео UDO DIRKSCHNEIDER 9
*Вокалист DREAM THEATER: «Не пою я под фанеру, на!» 8
*Бывший гитарист MANOWAR назвал JOEY DEMAIO тираном 8
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Обложка и трек-лист нового альбома LORD BELIAL 22
*KERRY KING: «JUDAS PRIEST должны быть в ЗСРнР!» 16
*Новое видео KID ROCK 13
*Вокалисты DISTURBED и AVENGED SEVENFOLD — против «не говори ... 13
*Новое видео CREMATORY 11
[= ||| все новости группы



*

Skid Row

*



25 мар 2022 : 		 Новая песня SKID ROW

24 мар 2022 : 		 Бывший вокалист H.E.A.T. в SKID ROW

19 мар 2022 : 		 Гитарист SKID ROW — о несостоявшемся реюнионе в 2016 году

28 фев 2022 : 		 Новый альбом SKID ROW выйдет осенью

7 фев 2022 : 		 Басисту SKID ROW удалили аппендикс

25 янв 2022 : 		 Видео с выступления SKID ROW

16 дек 2021 : 		 SEBASTIAN BACH — о том, что с ним было трудно в SKID ROW

10 дек 2021 : 		 Гитарист SKID ROW — о смерти бывшего вокалиста

1 дек 2021 : 		 ROB HAMMERSMITH из SKID ROW назвал пять барабанщиков, повлиявших на его манеру игры

23 ноя 2021 : 		 SKID ROW вместе с DEAD SLED COFFEE выпускают кофе

26 окт 2021 : 		 Бокс-сет SKID ROW выйдет зимой

15 окт 2021 : 		 Басист — SKID ROW о новом альбоме

7 окт 2021 : 		 Видео с выступления SKID ROW

25 авг 2021 : 		 Новый альбом SKID ROW выйдет весной

18 авг 2021 : 		 Видео с выступления SKID ROW

8 авг 2021 : 		 Видео с выступления SKID ROW

26 июл 2021 : 		 Обучающее видео от SKID ROW

24 июл 2021 : 		 Басист SKID ROW: «Продюсер вернул нас к корням и мне это нравится!»

6 июл 2021 : 		 SKID ROW не выпустят ничего до 2022 года

28 июн 2021 : 		 Музыканты — о смерти Джонни Солинджера

28 июн 2021 : 		 Умер бывший вокалист SKID ROW

12 май 2021 : 		 У бывшего вокалиста SKID ROW печёночная недостаточность

23 апр 2021 : 		 SKID ROW на earMUSIC

25 мар 2021 : 		 Гитарист SKID ROW: «Сейчас как никогда люди осознали важность музыки»

24 мар 2021 : 		 SKID ROW нашли продюсера

9 мар 2021 : 		 Басист SKID ROW получил первую дозу
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Новая песня SKID ROW



zoom
"The Gang's All Here", новая песня SKID ROW, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из нового альбома "The Gang's All Here", выход которого намечен на 14 октября на earMUSIC.




Like!+1Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать


Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).
просмотров: 274

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2022 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом