Басист SKID ROW — об исполнении "Slave To The Grind" целиком



В рамках беседы с Classic Album Review басист SKID ROW Rachel Bolan рассказал, какие ощущения у него были от исполнения "Slave To The Grind" целиком в 2021 году по случаю 30-летия пластинки:



«Мы сделали это, я думаю, два или три раза, и это было весело. Это было немного странно, потому что это совершенно другая энергетика. Особенно в отношении "Slave To The Grind", потому что именно с этого альбома наша жизненная демографическая ситуация изменилась с 50 на 50 на 20 на 80 женщин/мужчин. И вот, спустя 30 лет, мы исполняем этот альбом, и все присутствующие в толпе просто... Можно было видеть, как все женщины спрашивают своих мужей: "Что это за песня?" [Смеётся].



Но это было круто. Было реально здорово вспомнить некоторые из этих песен. Я полагаю, там были одна или две, которые мы никогда не играли вживую. Так что было действительно здорово порыться и выучить эти песни заново. Это было забавно. И все эти годы у нас хранился оригинальный задник. Помню, мы расстелили его на моём дворе, и он занял всё пространство. [Смеётся]. Так что нам пришлось вытащить его на улицу, а моим соседям пришлось объезжать его, чтобы попасть на подъездную дорожку. Но он был затхлый и вонючий, и много краски облезло. Но мы подумали, что это круто. Это демонстрирует его возраст. И просто выйти на сцену, используя оригинальные декорации, было очень круто».







