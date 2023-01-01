Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Вокалистка ARCH ENEMY: «Не кушайте животинку!» 91
*MEGADETH кинули автора обложки? 38
*KREATOR отыграли сет из песен 1985-1990 34
*Новое видео LIMP BIZKIT 31
*Не упусти кассету METALLICA! 18
*TIM 'RIPPER' OWENS: «Когда люди говорят, что я не умею петь,... 13
*Вокалист IN FLAMES — об альбоме THE HALO EFFECT: «Не слушал ... 13
*JOE LYNN TURNER — о пандемии: «Правда выходит наружу» 13
*OZZY OSBOURNE получил Грэмми за лучший альбом 12
*Видео с текстом от IN FLAMES 10
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Вокалистка ARCH ENEMY: «Не кушайте животинку!» 91
*MEGADETH кинули автора обложки? 38
*KREATOR отыграли сет из песен 1985-1990 34
*Новое видео LIMP BIZKIT 31
*Не упусти кассету METALLICA! 18
[= ||| все новости группы



*

Skid Row

*



14 фев 2023 : 		 Басист SKID ROW — об исполнении "Slave To The Grind" целиком

13 фев 2023 : 		 Вокалист SKID ROW исполняет BON JOVI

7 фев 2023 : 		 Вокалист SKID ROW исполняет IRON MAIDEN

30 янв 2023 : 		 Вокалист SKID ROW исполняет JUDAS PRIEST

9 янв 2023 : 		 Гитарист SKID ROW — о воссоединении с SEBASTIAN'ом BACH'ом: «Мне это неинтересно»

6 янв 2023 : 		 Вокалист SKID ROW: «Перед первым выходом на сцену я был напуган»

28 дек 2022 : 		 Гитарист SKID ROW — о ранних годах группы: «Это было потрясающее время для музыки»

22 дек 2022 : 		 Участники SKID ROW — о своём богатстве

15 дек 2022 : 		 Басист SKID ROW: «Подкладки не для нас!»

12 дек 2022 : 		 Вокалист SKID ROW исполняет GUNS N' ROSES

20 ноя 2022 : 		 Гитарист SKID ROW хвалит вокалиста

19 ноя 2022 : 		 SKID ROW на 100-летии шведского хоккея

5 ноя 2022 : 		 Видео с текстом от SKID ROW

26 окт 2022 : 		 Гитарист SKID ROW: «С ZP мы просто не могли продолжать»

20 окт 2022 : 		 Вокалист SKID ROW — о том, как фанаты группы путают его с SEBASTIAN'ом BACH'ом

19 окт 2022 : 		 Гитарист SKID ROW: «Я поклонник стриминга»

14 окт 2022 : 		 Басист SKID ROW вспоминает бывшего вокалиста

29 сен 2022 : 		 Новое видео SKID ROW

25 сен 2022 : 		 Новая песня SKID ROW

13 сен 2022 : 		 Басист SKID ROW хвалит вокалиста

7 сен 2022 : 		 Вокалист SKID ROW: «Я смог переубедить ряд хейтеров»

2 сен 2022 : 		 Басист SKID ROW — о хейтерах: «Они засыпают ублюдками и просыпаются ублюдками»

29 авг 2022 : 		 Басист SKID ROW: «Может, и не стоит всем высказывать свою позицию»

24 авг 2022 : 		 Гитарист SKID ROW — о разрыве с ZP Theart'ом

16 авг 2022 : 		 ERIK GRÖNWALL: «Полгода назад я боролся с раком, а теперь пою в любимой группе»

10 авг 2022 : 		 Гитарист SKID ROW заявил, что уже 23 года не общается с SEBASTIAN'ом BACH'ом
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Басист SKID ROW — об исполнении "Slave To The Grind" целиком



zoom
В рамках беседы с Classic Album Review басист SKID ROW Rachel Bolan рассказал, какие ощущения у него были от исполнения "Slave To The Grind" целиком в 2021 году по случаю 30-летия пластинки:

«Мы сделали это, я думаю, два или три раза, и это было весело. Это было немного странно, потому что это совершенно другая энергетика. Особенно в отношении "Slave To The Grind", потому что именно с этого альбома наша жизненная демографическая ситуация изменилась с 50 на 50 на 20 на 80 женщин/мужчин. И вот, спустя 30 лет, мы исполняем этот альбом, и все присутствующие в толпе просто... Можно было видеть, как все женщины спрашивают своих мужей: "Что это за песня?" [Смеётся].

Но это было круто. Было реально здорово вспомнить некоторые из этих песен. Я полагаю, там были одна или две, которые мы никогда не играли вживую. Так что было действительно здорово порыться и выучить эти песни заново. Это было забавно. И все эти годы у нас хранился оригинальный задник. Помню, мы расстелили его на моём дворе, и он занял всё пространство. [Смеётся]. Так что нам пришлось вытащить его на улицу, а моим соседям пришлось объезжать его, чтобы попасть на подъездную дорожку. Но он был затхлый и вонючий, и много краски облезло. Но мы подумали, что это круто. Это демонстрирует его возраст. И просто выйти на сцену, используя оригинальные декорации, было очень круто».




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 139

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2023 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом