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Басист SKID ROW — о хейтерах: «Они засыпают ублюдками и просыпаются ублюдками»



Rachel Bolan в рамках недавней беседы рассказал о непрекращающейся критике, которой он и его коллеги по группе подвергались в последние годы, особенно когда они пережили несколько смен вокалистов:



«Мы находились под микроскопом — и до сих пор находимся в определённом смысле — мы были под микроскопом, и это внимание было просто нелепым и необоснованным. Мы делали то, что хотели. Мы играем в рок-группе. Люди говорили: "Повесь всё на гвоздь. Сдавайся". Я сидел и думал: "Я, типа..." Это довольно забавно, что люди просто говорили: "Брось это. Хватит". И так далее. Типа, ладно, чем ты зарабатываешь на жизнь? Допустим, ты кровельщик. Бросай это дело [смеётся] Смекаете?! Ты говоришь кому-то отказаться от чего-то, от своей страсти и всего остального.



Сначала вся эта критика немного беспокоила меня, а потом в разговоре с другими парнями, например, с друзьями, которые играют в группах, популярных группах, они сказали: "Чувак, зайди на любой форум в любом направлении. Зайди на форум NASCAR. Зайди на бейсбольный сайт какой-нибудь команды, зайди на их форум, если он у них есть. Везде одно и то же дерьмо, чувак. Одно и то же дерьмо. Люди просто не могут не быть другими". Некоторые люди — не все, конечно. Но люди просто не могут с этим ничего поделать. Вот их площадка для того, чтобы их заметили, — будь то одно предложение, одна секунда, что бы это ни было, вот их возможность привлечь к себе внимание».



Далее он сказал, что у него есть «теория» о сетевых «хейтерах»:



«Они должны знать, что 99,9 процентов из нас читают комментарии ради спортивного интереса, и мы получаем от них много удовольствия. Я не думаю, что это их цель. Но если человек заходит на публичный форум... Конечно, они не покупают рекламное пространство на телевидении, так что это не так... Но если человек заходит на публичный форум, чтобы целенаправленно унижать и критиковать совершенно незнакомого человека... Возможно, он следит за группой, но если бы мы встретились, я бы не знал этого человека, потому что он чужой. Так что для них зайти в интернет и потратить всю эту энергию и время, чтобы сесть и сказать кому-то, насколько он отстойный, это, типа... Насколько жалким ублюдком нужно быть, чтобы так поступать? И когда они ложатся спать, они остаются такими же жалкими ублюдками. Когда они просыпаются на следующее утро, они всё ещё остаются таким же ничтожеством. Большая разница в том, что когда я ложусь спать и просыпаюсь на следующее утро, я как был, так и остаюсь в SKID ROW, мать его. Смекаете?! [Смеётся].



И вот в чём дело. Иногда я думаю: "А мне даже жалко этих людей", и не в смысле патетики. Но я задаюсь вопросом: "В чём смысл их жизни?" Я вдруг начинаю думать об этом, а потом раз: "Подожди-ка. Они говорят обо мне дерьмо. Почему меня это волнует?" И ты не можешь позволить подобным вещам влиять на тебя, потому что ты делаешь то, что любишь. Надеюсь, и они делают то, что любят».







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