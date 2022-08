сегодня



Басист SKID ROW: «Может, и не стоит всем высказывать свою позицию»



Rachel Bolan поговорил о том, что послужило вдохновением для композиции SKID ROW "World's On Fire":



«Она не столько политическая, сколько просто отстранённая позиция и взгляд на происходящее. И знаете, может быть, всем в мире не стоит высказывать своё мнение. Со всем тем дерьмом, которое происходит, может быть, разевая рот, ты делаешь только хуже. Отсюда и появился текст.



Это была последняя песня, которую мы написали [для альбома], насколько я помню. И это произошло во время репетиций. Или мы вернулись в препродакшн, потому что Nick сказал: "Ребята, вам нужно больше песен". Так что мы вернулись и написали "Not Dead Yet" и "World's On Fire". У [гитариста] Snake'а [Dave'a Sabo] был рифф. Он сказал: "Вот что у меня есть". Потом Nick разобрал его и переделал, а я начал писать текст. И у нас обоих были идеи мелодий.



Это были просто ощущения. И хотя она была написана в последнюю минуту, чем больше я её слушаю, тем больше я понимаю, что не знал, что мы делаем такое заявление, когда сочиняли эту песню. Это было именно то, о чём мы думали, когда писали эти слова. Из серии: "Мужик, давай просто прекратим это дерьмо. Просто остановись. Просто заткнись". Как в старой поговорке: "Остановись и понюхай розы". Моя мама всегда так говорила. Когда она видела, что я собираюсь... Я заканчивал турне и начинал работать дома, а потом отправлялся в другое турне. Она говорила: "Тебе нужно расслабиться, остановиться, полюбоваться розами и просто немного насладиться жизнью". А мой отец был большим... Он всегда говорил: "Если ты слишком много говоришь, рано или поздно ты наговоришь глупостей". Типа: "Скажи то, что должен сказать, и всё. Не надо продолжать говорить только для того, чтобы услышать свой собственный голос". И я испытываю абсолютно то же самое — когда люди начинают говорить о чём-то, какой бы ни была тема, я говорю: "Боже мой. Лучше бы они заткнулись". [Смеётся]. Мой папа тоже всегда говорил: "Когда ты на вечеринке и начинаешь говорить о погоде, значит, у тебя закончились темы для разговора. Так что иди домой"».







+3 -0



просмотров: 333